2017 yılında tanıtılan Aicon modelinin devamı olarak bilinen Audi A9 E-Tron özellikleri hakkında tüm bildiklerimizi sizler için listeledik. Firma tarafından herhangi bir bilgi verilmeyen Audi A9 E-Tron ne zaman çıkacak sorusu da oldukça merak ediliyor. Sizler bildiğimiz için tüm detayları bir araya derledik.

Yıllardır gördüğümüz Audi standartlarının çok çok üstünde bir otomobil, 2024 yılında karşımıza çıkabilir. Audi, farklı tasarım konseptlerini ve özellikleri bir araya toplayarak yeni bir model üretiyor. Dikkat çekici tasarımı ile Audi A9 E-Tron özellikleri hakkında tüm bildiklerimizi sizler için anlattık. Audi’nin bu amiral gemisi hakkında planları, Audi A9 E-Tron ne zaman çıkacak sorusu hakkında sızıntıları ve iddiaları da aktardık.

Audi denildiğinde akıllara ilk üç şey geliyor; güç, konfor ve müthiş yol tutuşu. Audi, bu üçlüye bir de elektrik teknolojisi ve daha bir çok teknolojik özellik ekleyerek A9 E-Tron modelini ortaya çıkarıyor. İleri seviye otonom sürüşüne sahip olması Audi A9 E-Tron modeli, 5G teknolojisine sahip olacak. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, Audi A9 E-Tron özellikleri hakkında tüm bildiklerimiz nelermiş, hep birlikte bakalım.

Aicon projesinin devamı

A9 E-Tron 2017 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen Aicon modelinin devamı olarak nitelendiriliyor. 2017 yılında sergilenen Aicon, fuarda tüm dikkatleri üzerine toplayan bir modeldi. O dönemlerde sergilenen Aicon, direksiyon ve gaz pedalına sahip değildi. Söylenilenlere göre, bu model sürücüsüz bir şekilde hareket edecek şekilde tasarlanmıştı. A9 E-Tron ise, Aicon modelinin devamı olarak gelebilir. Henüz Audi tarafından otomobil hakkında net detaylar gelmese bile, 2017’de gösterilen Aicon modelinden çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olacağı düşünülüyor.

EQS’in rakibi

Mercedes-Benz’in elektrikli modeli olan EQS, iç kabin ve dış tasarımı başta olmak üzere, sahip olduğu özellikler ile oldukça dikkat çekmişti. Bununla birlikte, elektrikli bir motora sahip EQS, A9 E-Tron’un en büyük rakiplerinden bir tanesi olabilir. Bununla birlikte, Jaguar’ın XJ modeli de tıpkı EQS gibi bir rakip olacak. A9 E-Tron, müthiş bir pil hücresi, aktarma organları ve en önemlisi otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Otomobil kablosuz teknolojileri de kapsayacak ve 5G bağlantıyı destekleyecek.

Kod Adı: E6

İddialara göre modelin kod adı E6 olacak. Model, geliştirilmeye devam ediliyor. E-Tron GT gibi modeller ile Audi yavaş yavaş temelleri atmaya başlamıştı. Ama yeni A9 E-Tron hakkında henüz net bilgi verilmemeye devam ediliyor. Modelin arkasında bulunan Artemis ekibi, A9 E-Tron üretiminde Volkswagen ekibi ile ortak çalışma yürütüyor. Gelen iddialara göre, Audi A9 E-Tron modeli, Porsche ve Volkswagen teknolojilerini de içerisinde barındıracak.

Audi A9 E-Tron ne zaman çıkacak: 2024 yılında onu yollarda görebiliriz

Firma tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı. Ama sızıntılara ve iddialara göre, otomobilin 2024 yılında yollara çıkabileceği söyleniyor. Firma tarafından otomobil hakkında herhangi bir yeni bilgi gelmemeye devam ederken, ortaya çıkan bilgiler tamamiyle sızıntılar üzerine kurulu. Audi, bu tarafta sessizliğini korumaya devam ediyor.

A7 kadar uzun, A8 kadar geniş

Gelen iddialara göre, bu modelin dış görünümü ve büyüklüğü A7 modeli ile yakın olacak. Bununla birlikte, iç hacim tarafına geçtiğimizde ise Audi’nin tabiri caizse makam aracı olarak bilinen A8 ile aynı olacağı söyleniyor. Bu da oldukça geniş bir iç hacim demek. Audi’nin A6 ve üstü serilerinin ne kadar geniş otomobiller olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer Audi, A9 E-Tron modelinde konforu ve teknolojiyi bir arada tutabilirse, ortaya müthiş bir otomobil çıkacak demektir.

Artemis, Audi’ye büyük bir destek sağlayacak

Artemis, A9 E-Tron tarafında oldukça büyük bir destek sağlayacak. Audi’nin AR&GE ekibine, geniş bir mühendis kadrosu ve yazılım uzmanlarıyla katılım sağlayan Artemis ekibinin hedefi “hızlı ve bürokratik olmayan elektrikli ve yüksek düzeyle otomatik sürüş için teknolojiler oluşturmak” olacak. Artemis’e bu konuda Audi’nin kendi bünyesindeki InCampus teknik merkezi ve Volkswagen tarafındaki software.org operasyonu destek sağlayacak. Audi Başkanı Herbert Diess, daha önce BMW ve Volkswagen tarafında da başkanlık yapmıştı. Audi tarafında ise, A9 E-Tron için Duesmann tarafından destek alacak. Duesmann, Artemis’e destek olarak kapsamlı bir eko sistem geliştireceğini öne sürdü.

Artemis, Audi tarafında başka görevleri de üstleniyor. Artemis, veri toplama ile birlikte mevcut Audi modellerinin geliştirilmesi ve yeni prototipler üretme konusunda da bazı rollere sahip.

İleri seviye otonom sürüşü

Otonom sürüşü hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Otomobilinizin size ihtiyaç duymadan, belirlediğiniz rotaya tamamiyle trafik kurallarına uygun bir şekilde gitmesini sağlayan bu teknoloji, yeni nesil otomobiller ile karşımıza daha sık çıkmaya devam ediyor. Audi A9 E-Tron modeli de, otonom sürüş tarafında 5. seviye otonom ile gelecek.

Otomobilin menzili hakkında ne yazık ki bir bilgi bulunmuyor. Tam dolum ile kaç kilometre gideceği, sahip olduğu motorun gücü nasıl olacak gibi detaylar henüz gelmedi. Otomobil hakkındaki detaylar, adeta sır gibi saklanıyor diyebiliriz.

En lüks sedan Audi A9 E-Tron’un dış tasarımı

A9 E-Tron modeli, oldukça keskin tasarım hatlarına sahip. Bunu farklı göremeyiz çünkü Audi, bu zamana kadar ürettiği çoğu otomobilinde keskin tasarım hatlarına yer vermişti. Şöyle özetleyebiliriz; keskin tasarım hatları, teknoloji ile buluştu. Gelen sızıntılara göre, A-9 E-Tron’un arka kapıları ters açılacak. Bununla birlikte daha geniş bir kapı aralığı ortaya çıkıyorken, A-9 E-Tron’un kapılarını açtığımızda müthiş bir iç tasarım bizi karşılayacak gibi duruyor. Otomobilimize dışarıdan göz gezdirdiğimizde, içerisinde barındırdığı teknolojileri adeta özetleyen bir tasarıma sahip diyebiliriz.

Amiral gemisi Audi A9 E-Tron inceleme için oldukça kısıtlı detaylara sahip. Otomobil hakkında, lansman tarihi yaklaştıkça çok daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Ama sızıntılar üzerine kurulu kısıtlı bilgilere baktığımızda bile, A9 E-Tron bizi heyecanlandırmıyor değil. Audi A9 E-Tron özellikleri hakkında bildiklerimiz şu anlık bu kadar. Otomobilin sahip olacağı teknolojiler ile birlikte, nasıl bir motor gücüne sahip olacağı da oldukça merak ediliyor. Sizler Audi’nin yeni amiral gemisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizlerle paylaşmayı unutmayın.