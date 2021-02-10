Elektrikli otomobil piyasasında son derece emin adımlarla ilerleyen Audi, uzun zamandır merak edilen yeni sedanı E-Tron GT'yi tanıttı. Standart ve RS olmak üzere iki farklı donanıma sahip olacak E-Tron GT, önümüzdeki yaz aylarında satışa sunulacak.

Alman otomobil devi Audi, son derece iddialı özelliklere sahip yeni elektrikli otomobili 2022 model E-Tron GT’yi tanıttı. Şirketin ABD elektrikli otomobil piyasasına sunduğu üçüncü otomobil olan bu model piyasadaki en hızlı şarj özelliğine sahip ve menzil konusunda da diğer rakiplerinden son derece iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

Gücünü Porsche Taycan gibi 800 Voltluk elektrik mimarisinden alan GT, standart ve RS olmak üzere iki farklı donanımla satışa sunuluyor. Standart GT 476, RS GT ise 598 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 kilometre hıza sadece 3,1 saniyede çıkan RS GT, tek bir şarj ile 373 kilometre sürüş menziline sahip.

E-Tron GT'nin bataryaları, sadece 22,5 dakika %5’ten %80’e çıkıyor

E-tron GT’nin önümüzdeki bahar ayında üretime girmesi ve yaz aylarında da ABD’de satışa sunulması bekleniyor. Her iki donanımda da önde ve arkada olmak üzere 2 farklı motor bulunuyor. Bu motorlar, arabanın 4 çeker olmasına olanak sağlıyor.

Standart GT modelinde 476 beygir, RS versiyonunda ise 598 beygir güç bulunuyor. Her iki versiyonda da bu güçler “overload” adı verilen aşırı yüklenme ile artırılabiliyor. 93,4 kilowatt batarya desteği sayesinde fabrika verilerine göre iki model de 370 - 380 kilometre sürüş menziline sahip.

Çoğunuzun bildiği üzere Audi ve Porsche, elektrikli otomobillerini aynı platform üzerinde tasarlıyor ve bu yüzden de her iki markanın otomobil verileri birbirine çok yakın. 800 voltluk elektrik mimarisi üzerinde tasarlanan GT’nin bataryaları, sadece 22,5 dakika %5’ten %80’e çıkıyor.

Koltuk döşemeleri, geri dönüştürülebilir kumaştan oluşuyor

Tabii ki GT’nin dikkat çeken tek özellikleri hızı ve bataryaları değil. Daha önce de belirttiğimiz gibi lüks bir deneyimi ve üstün performansı bir arada toplamayı başaran model, iç kabinde kullanıcılara 12.3 inç boyutlarında dijital kokpit ve 10.1 inçlik multimedya ekranı sunuyor. Bu multimedya ekranı aracılığıyla Audi’ye özgü olan tüm donanımlara erişelebiliyor, navigasyon ve sürüş modu kontrolleri bu ekran üzerinden yapılıyor.

Audi, aynı zamanda çevre dostu bir firma olduğunu gösterir niteliğinde koltuk döşemelerinin deri değil, geri dönüştürülebilir bir kumaş olduğunu belirtiyor. Ancak orijinal deri koltuklardan vazgeçmek istemeyen müşteriler, opsiyonel olarak sunulan Nappa deri döşemelerden yararlanabiliyor.

Tasarım açısından yine tıpkı Taycan gibi dört kapılı coupe görünümüne sahip GT, genel hatlarıyla sportif ve kaslı bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. GT, standart versiyonunda 20, RS versiyonunda ise 21 inçlik jantlara sahip ve sadece Avrupa pazarına özel opsiyonel Matrix LED farlara sahip.

Audi E-Tron GT fiyatı

Otomobil devi, ABD’de e-tron GT’nin başlangıç fiyatını 99.900 dolar olacak şekilde belirlemiş. Opsiyonel olarak satın alınabilecek özelliklerin maliyeti ise 10 bin doları aşabiliyor. RS’in fiyatları ise 139.900 dolardan başlıyor ve açıkçası bu fiyatları rakip modeller ile karşılaştırdığımız zaman, Audi’nin son derece cömert davrandığını söyleyebiliriz.