Audi e-tron GT Hakkında Bugüne Kadar Duyulan Her Şey

Audi'nin merakla beklenen yeni sedan aracı Audi e-tron GT, muhteşem görünümüyle ve lüks tasarımıyla şüphesiz herkesin ilgisini çekecek. Peki biz bu araç hakkında bugüne kadar neler duyduk? Gelin aracın duyurulan özelliklerine yakından bakalım.

Audi’nin beklenen yeni otomobili Audi e-tron GT, muhteşem görünüme sahip bir sedan olarak karşımıza çıkacak ve Porsche’nin Taycan’ıyla benzer tasarım detaylarına sahip olacak. Audi e-tron GT, Taycan’da bulunan mimarinin aynısıyla gelecek ve böylece yüksek bir performansın yanı sıra hızlı şarjı kullanıcılara sunacak.

Audi’nin e-tron GT aracıyla alakalı bugüne kadar birçok konsept gördük fakat bu aracın kamuflaj içerisindeki görüntüsü yeni ortaya çıktı. Kamuflajlı görüntülerle konsept tasarımlar karşılaştırıldığında ortaya pek de bir fark çıkmadı. Peki bugüne kadar Audi e-tron GT ile alakalı neler duyduk?

Güç ve performans: 590 beygir güç, 3,5 saniyede 0’dan 100’e hızlanma:

Audi, e-tron GT’nin 590 beygir güç üretebilmesi için araçta çift motor bulunduracak fakat gelecekte bu modelin daha hızlı versiyonlarının da tanıtılması bekleniyor. Araç, 0’dan 100’e 3,5 saniyede ulaşabilecek.

Batarya: 20 dakikada %80 kapasite:

Audi e-tron GT, Porsche Taycan gibi 90 kWh bataryaya sahip olacak. Bununla birlikte araçta bulunan 800 Volt sistemi, 350 kW şarja imkân sunacak. e-tron GT bir performans aracı olacağından bu aracın bataryasında son teknoloji soğutma sistemleri kullanılacak. Araç, kablosuz şarj desteğine sahip olacak olsa bile kablolu şekilde 20 dakika içerisinde %80 batarya kapasitesine ulaşacak.

Rejeneratif fren sistemi:

Rejeneratif fren sistemleri günümüz elektrikli otomobillerinde olmazsa olmaz şeyler arasında yer alıyor. Audi’nin e-tron SUV aracında bulundurduğu sistemin e-tron GT’de de bulunması bekleniyor fakat bu aracın SUV’den farklı şekilde daha agresif bir fren sistemine sahip olması isteniyor.

Menzil ve ekonomi:

Audi’nin açıklamalarına göre e-tron GT, yaklaşık 400 kilometrelik bir menzile sahip olacak. Bu değerin gerçek dünyada nasıl bir karşılığı olacağını EPA’nın açıklayacağı verilerle öğreneceğiz fakat bu değer gerçek olursa araç, 20 dakikada şarj edilerek 3 ya da 4 gün rahat bir şekilde şehir içinde kullanılabilecek.

Bilgi eğlence sistemi:

Audi, son zamanlarda bilgi eğlence sistemi konusunda MMI dokunmatik tepki sistemi ve dijital gösterge paneliyle iyi işler çıkardı. Audi’nin bu başarısını yeni e-tron GT aracıyla devam ettirmesi ve dokunmatik ağırlıklı bir bilgi eğlence sistemini karşımıza çıkarması bekleniyor. Bununla birlikte araçta Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj ve kablosuz bağlantı desteklerinin de olmasını bekleyebiliriz.

Lüks araç içi:

Çevre dostu iç kısımlar otomobillerde yeni ortaya çıkan bir akım değil ancak bu konsept çok az arabada bulunuyor. Audi, geri dönüştürülmüş liflerden ürettiği kumaşları ve materyalleri e-tron GT’ye entegre edecek. Bunun dışında araç, ayarlanabilir ışıklara, dört bölgeli ısı kontrolüne, ısıtılabilir veya soğutulabilir koltuklara sahip olacak.

Motor sesi:

Audi e-tron GT, aslında birçok kişinin fark etmediği bir yerde karşımıza çıkmıştı: Avengers Endgame. Aracın sesi, Audi ile geliştirilmiş ve filme koyulmuştu. Audi, yaptığı bir açıklamada bu sesin e-tron GT’nin gerçek sesi olmadığını belirtmişti. Dolayısıyla motor sesinin böylesine etkileyici olmayacağını söyleyebiliriz.

Fabrikadan çıkan ilk araç 2020 LA Auto Show’da karşımıza çıkacak:

Audi e-tron GT’nin bu yıl üretime gireceğini biliyoruz. Aracın resmi tanıtımının bu yılın sonlarına doğru 2020 Los Angeles Auto Show’da yapılması bekleniyor ancak dünya çapında etkili olan Corona virüsü nedeniyle bu etkinliğin iptali söz konusu olabilir. Etkinlik iptal olursa tanıtımın internet üzerinden canlı yayınla yapılacağını söyleyebiliriz.