Audi e-tron S’in Gelişmiş Aerodinamiğini Gösteren Görseller

Elektrikli otomobil sektöründe dengeleri değiştirmeye hazırlanan Alman Audi, yeni e-tron S modelinde gelişmiş aerodinamiklere sahip olacağını gösteren görseller paylaştı.

Otomobil sektörünün geleceği elektrikli modellerde yatıyor. Dünyanın dört bir yanında geleneksel otomobil üreticileri bu yeni pazara giriş için çalışmalar yürütüyor. En kararlı firmalardan biri de Audi.

Firmanın yeni nesil elektriklilere olan yatırımının sonucu olarak pek çok elektrikli Audi modeli göreceğiz. Hatta bu çalışmalardan Volkswagen’in ID.4 araçları da faydalanacak. Tesla Model Y’den daha uygun fiyatlı olacağı ifade edilen araç Q4 modeli gibi modeller muhtemelen büyük ilgi görecek.

Rüzgar gibi gitmek

Audi şimdi ise yeni e-tron Sportback ve onun daha havalı kardeşi S modelinin aerodinamik performansı gösteren yeni görsellerle karşımıza çıktı. Sürüş menzili kısıtlı olan araçlarda iyi aerodinamiklerin sağlayacağı performans artışı oldukça önemli rol oynuyor.

Bu amaçla yapılan yenilikler arasında ilk olarak yeni hava kanalları göze çarpıyor. Bu kanallardan gelen hava, tekerlek yuvalarından geçiyor. Benzer şekilde rüzgarlıklardan ve aracın üstünden de havanın akıcı olarak geçmesini sağlayacak düzenlemeler göze çarpıyor.

Bu geliştirmeler sonucunda aracın sürtünme katsayısı yalnızca 0.26 oluyor. Yeni kaplamalar aracı benzinli versiyondan 2 santimetre daha geniş hale getirirken 20 inçlik lastikler de hava akışını sürdürecek şekilde üretiliyor.

Eski modellerde de sürtünme katsayısı aslında hiç de fena sayılmayacak 0.28 seviyesindeydi. Öte yandan otomobillerin sahip olduğu gücü ve çıkabildikleri hızı düşündüğümüzde bu küçük farklılıklar büyük performans farkları yaratabiliyor.

Ayarlanabilir hava girişi bulunacak

Aracın ön tarafında ayrıca, araç içi iklimlendirme sisteminin gereksinimlerine göre açılıp kapanabilen bir serin hava girişi bulunacak. Öte yandan e-tron S, tasarımda süper otomobillerden ve yarış otomobillerinden de ilham alarak havayı yeniden yönlendiren zemin altı rüzgarlıklara da sahip olacak. Böylece araç hem daha verimli yol alacak, hem de yüksek hızlarda yere 2,5 santimetre kadar yanaşacak.

Araçta bulunması planlanan yeni teknolojiler arasında, alışıldık dikiz aynaları yerine dijital kameralı kanatların bulunması gibi havalı özellikler yer alıyor. Bu araç gelecekte elektrikli otomobiller için bir standart oluşturabilir.