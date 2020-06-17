Alman otomobil firması Audi’nin RS Q8 modeli, performans iyileştirmeleri ve modifiye anlamında pek çok değişiklik geçirmişti. Araç, şimdi de bir ekip tarafından daha güçlü olacak ve daha agresif görünecek bir şekilde yenilendi.

Audi’nin RS Q8 serisi, pek çok kişi ve kurumun gözdesi durumunda. Geçtiğimiz aylarda özel bir modifiye grubu tarafından 1.000 beygirin üstünde güç verecek şekilde modifiye edilen araç, Almanya’da polis otomobili olarak da kullanılıyor.

Yeni CLR 8 RS paketi, Almanya’daki Lumma Design tarafından geliştirildi ve karbon fiber dış kaplamalar, ön ve arka tamponlardaki değişiklikler ve genel tasarım çizgisi; otomobili oldukça agresif hâle getirdi.

700 beygiri aştı:

Karbon fiber dış kaplamada yapılan değişikliklere baktığımızda arka kısımda bulunan neredeyse her şeyin yenilendiğini görüyoruz. Arka ışıklar ve arka lastik panelleri genişletiliyor. Öte yandan aracın egzoz çıkışı, arka tavan rüzgarlıkları gibi parçaları da değiştirildi.

Lumma ayrıca araca bir güç kontrol modülü ve dörtlü bir spor egzoz sistemi ekleyerek aracın gücünü 705 beygire çıkarmış durumda. Firma, performans konusunda herhangi bir parametre açıklamadı ancak 'sürüş performansında fark edilebilir bir artış' gerçekleştiğini gösterdi.

Aracın yeni performans parametreleri henüz açıklanmamış olsa da otomobil, sahip olduğu görünüşün hakkını verecektir. Aracın hâlihazırda sahip olduğu özellikler hiç de sıradan değil. Bu modifiyeli aracın satış fiyatı da bilinmiyor.

Audi RS Q8 özellikleri:

Normalde, Audi RS Q8 modellerinin 0-100 kilometre hızlanma süresi 3,8 saniye sürüyor. Ayrıca araç saatte 305 kilometre hıza erişebiliyor. İsteyenler, ek ücret karşılığında otomobilin RS seramik frenli versiyonuna sahip oluyor.

Otomobilin iç tasarımında deri, ahşap ya da karbon fiber kullanılabiliyor. Pedallarsa alüminyum kaplanmış durumda. Yılın son çeyreğinde satışa çıkacak olan aracın fiyatı epey yüksek olacak. Standart modeli 103 bin dolar olan aracın bu versiyonu için fazladan 42.785 dolar daha ödeme gerekecek.