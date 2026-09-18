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Audi Kendi Ürettiği Araçlara Karşı Savaş Açtı: Peki Sebebi Ne?

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Audi, Çin'e özel ürettiği elektrikli modellerini Almanya'ya getiren ithalatçıya karşı yasal işlem başlattı.

Audi Kendi Ürettiği Araçlara Karşı Savaş Açtı: Peki Sebebi Ne?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Audi, yalnızca Çin'de satılması planlanan ve geleneksel dört halkalı logosunu taşımayan yeni elektrikli modellerinin Avrupa'ya paralel yollarla getirilmesini engellemek için yasal yollara başvurdu.

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Audi ve SAIC ortaklığıyla geliştirilen ve tamamen büyük harfli "AUDI" adını kullanan E5 Sportback ile E7X modelleri, Çin'deki genç ve teknoloji meraklısı tüketicileri hedefliyor. Küresel seriden tamamen farklı bir iç ve dış tasarıma sahip olan bu araçların Almanya'da boy göstermesi ise şirket planları arasında yer almıyordu. Alman ithalatçı Auto China’nın bu araçları ülkeye getirerek homologasyon işlemlerini tamamlaması ve müşterilere sunması üzerine Audi sessiz kalmadı. Ingolstadt merkezli üretici, Automobilwoche gazetesine yaptığı açıklamada ithalatçıya karşı hukuki süreç başlattıklarını ve haklarını kararlılıkla koruyacaklarını duyurdu.

İçerikten Görseller

Audi Kendi Ürettiği Araçlara Karşı Savaş Açtı: Peki Sebebi Ne?
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Audi neden böyle bir karar aldı?

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Çin'e özel olarak üretilen bu araçların Avrupa'ya getirilmesi, kullanıcılar açısından önemli pratik sorunları beraberinde getiriyor. Auto China her ne kadar homologasyon, tescil, garanti ve servis desteği sağlayabileceğini iddia etse de bu araçlar resmî Avrupa bayii ağının kapsamına girmiyor. Sensörler, kameralar ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılmış modern elektrikli araçların Çin dışındaki yetkili servisler tarafından bakımının yapılamaması; yazılım, teşhis ve yedek parça konularında büyük soru işaretleri yaratıyor.

Audi AG, bu modellerin Çin dışındaki ülkelerde resmi kanallarla ihraç edilmediğini ve yetkili servislerin bu araçlara müdahale edemeyeceğini belirtiyor. İthalatçının web sitesinden söz konusu AUDI modellerini kaldırması dikkat çekerken, şirketin diğer Çinli markaların satışına devam ettiği gelen bilgiler arasında.

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