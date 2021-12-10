Standart SUV’lere göre daha kompakt bir tasarıma sahip olan Audi Q2, içerdiği özelliklerle alıcılarını cezbediyor desek yeridir. Sizler için bu yazımızda Audi Q2 2021’in dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesini derledik.

SUV araçlarını ne kadar başarılı yapabildiğini tüm dünyaya gösteren Audi, birkaç yıl önce Q2'yi piyasaya sürdüğünde boyutta küçülmeye karar verdi. Kompakt boyutlarda olan Audi Q2, markaya yakışır bir yapı kalite seviyesi ile sahneye çıktı ve küçük SUV'lerin artık literatüre iyice girdiğini kanıtlamış oldu.

Şu an Q2 hala ağırlığı koruyor. Alman markasının Q3, Q5, Q7 ve Q8'i de içeren bir SUV serisinin en küçük üyesi olabilir ancak aynı zamanda en çok satanı ve hatta Audi'nin genel olarak A1 ve A3’ün hemen arkasında en çok satan üçüncü modeli. Dilerseniz gelin Audi Q2’nin dikkat çeken özelliklerine ve fiyat listesine beraber göz atalım.

Tasarım: Standart SUV'lara göre daha kompakt

Dış tasarım:

Audi Q2’de en son tanıtılan LED farlar (isteğe bağlı uyarlanabilir Matrix LED farlar dahil olmak üzere), daha agresif bir ızgara, daha keskin görünümlü bir gövde kiti bulunuyor. Aracın birçok farklı renk seçeneği de mevcut. Q2’nin belirleyici özelliğinin de standart SUV’lara göre daha küçük olmasından daha önce bahsetmiştik.

İç tasarım:

Audi, Q2 ile birlikte iç dizaynı ne kadar iyi yaptığı bir kere daha kanıtlamış. Aracın panelindeki tüm düğmeler hassas bir tıklama ile çalışırken, gösterge panelinin üst yüzeyleri yumuşak bir dokunuş hissi veriyor. Q2’nin koltukları deri ve kumaş, direksiyonu da deri kaplamaya sahip. Ek olarak dilerseniz ekstra ücret ödeyerek aracın iç rengini de değiştirebiliyorsunuz.

Konfor: Yüksek konforlu koltuklar ve geniş bagaj hacmi

Hali hazırda çok geniş bir bagaja sahip olan Audi Q2’nin arka koltuklarını katlayarak bu alanı daha da büyütebiliyorsunuz. Aracın koltuklarının oturma kısmı kumaştan olduğu için bir hayli yumuşak ve uzun süreli oturmalarda yüksek konfor sağlıyor.

Güvenlik: AEB acil fren sistemi ile daha güvenli sürüş

Audi Q2’de altı hava yastığı, bir adet ön yolcu koltuğunda ve 2 adet arka koltuklarda Isofix montaj noktası bulunuyor. Ayrıca araçta olası bir yayaya çarpma durumunu engellemek adına AEB acil fren sistemi bulunuyor. Kör nokta izleme, arka trafik uyarısı ve Vorsprung dışındaki tüm özellikler için için ekstra ödeme yapmanız gerekiyor.

Audi Q2 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Audi Q2'nin standart paketinde üç adet motor seçeneği mevcuttur ve hepsi en son emisyon standartlarına uygundur. Aracın giriş seviyesi 1.0 L benzinli motoru 148 beygir güce sahip ve şanzımanı ise 6 vitesli manuel vites ancak dilerseniz 7 vitesli otomatik vites kutusu için ekstra ödeme yapabiliyorsunuz. Audi Q2’nin yakıt tüketimi ise 100 km/s başına ortalama 5,4 litre olarak hesaplanmış.

Audi Q2 2021 fiyat listesi:

Audi Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI: 688.916 TL

Audi Q2 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic PI: 720.351 TL

Audi Q2 özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda