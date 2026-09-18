Avrupa'da Elektrikli Araç Rekoru: Satılan Her 10 Yeni Araçtan 3'ü Elektrikli!

Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ağustos ayında beklentilerin üzerine çıktı.

Avrupa elektrikli araç pazarında ağustos ayı, yılın en dikkat çekici sonuçlarından birini getirdi. Tamamen elektrikli araçların (BEV) satışları geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 202.833 adede ulaştı. Böylece elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı %30,5'e çıktı.

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Üstelik artış yalnızca ağustos ayıyla sınırlı değil. 2026'nın başından bu yana 16 önemli Avrupa pazarında 1,67 milyondan fazla elektrikli araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %33,1'lik artış anlamına geliyor.

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Kuzey Avrupa'da elektrikli otomobil farkı açılıyor

Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı bazı Avrupa ülkelerinde %50'nin üzerine çıkmış durumda. Norveç'te yeni otomobil satışlarının %98,7'sini tamamen elektrikli araçlar oluştururken bu oran Danimarka'da %85,9, Finlandiya'da %52,3 oldu.

Hollanda ve Belçika'da da elektrikli otomobiller toplam satışların yaklaşık yarısına ulaştı. Bu ülkelerdeki oranlar sırasıyla %48,9 ve %46,2 olarak kaydedildi.

Almanya ve Fransa'da da tablo değişiyor

Elektrikli araçlardaki yükseliş, Avrupa'nın büyük otomotiv pazarlarında da görülüyor. Fransa'da ağustos ayında 36 binden fazla tamamen elektrikli araç satıldı ve bu araçların pazar payı %38,3'e ulaştı.

Almanya'da ise yaklaşık 69 bin elektrikli otomobil yeni kaydı aldı. Böylece tamamen elektrikli araçların pazardaki payı %32,5 oldu.

Ortaya çıkan tablo, elektrikli otomobillerin Avrupa'nın yalnızca belirli ülkelerinde değil, kıtanın en büyük otomotiv pazarlarında da daha geniş bir yer edindiğini göstergesi.