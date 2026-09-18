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Avrupa'da Elektrikli Araç Rekoru: Satılan Her 10 Yeni Araçtan 3'ü Elektrikli!

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Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ağustos ayında beklentilerin üzerine çıktı.

Avrupa'da Elektrikli Araç Rekoru: Satılan Her 10 Yeni Araçtan 3'ü Elektrikli!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Avrupa elektrikli araç pazarında ağustos ayı, yılın en dikkat çekici sonuçlarından birini getirdi. Tamamen elektrikli araçların (BEV) satışları geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 202.833 adede ulaştı. Böylece elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı %30,5'e çıktı.

Üstelik artış yalnızca ağustos ayıyla sınırlı değil. 2026'nın başından bu yana 16 önemli Avrupa pazarında 1,67 milyondan fazla elektrikli araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %33,1'lik artış anlamına geliyor.

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Avrupa'da Elektrikli Araç Rekoru: Satılan Her 10 Yeni Araçtan 3'ü Elektrikli!
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Kuzey Avrupa'da elektrikli otomobil farkı açılıyor

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Elektrikli araçların toplam satışlardaki payı bazı Avrupa ülkelerinde %50'nin üzerine çıkmış durumda. Norveç'te yeni otomobil satışlarının %98,7'sini tamamen elektrikli araçlar oluştururken bu oran Danimarka'da %85,9, Finlandiya'da %52,3 oldu.

Hollanda ve Belçika'da da elektrikli otomobiller toplam satışların yaklaşık yarısına ulaştı. Bu ülkelerdeki oranlar sırasıyla %48,9 ve %46,2 olarak kaydedildi.

Almanya ve Fransa'da da tablo değişiyor

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Elektrikli araçlardaki yükseliş, Avrupa'nın büyük otomotiv pazarlarında da görülüyor. Fransa'da ağustos ayında 36 binden fazla tamamen elektrikli araç satıldı ve bu araçların pazar payı %38,3'e ulaştı.

Almanya'da ise yaklaşık 69 bin elektrikli otomobil yeni kaydı aldı. Böylece tamamen elektrikli araçların pazardaki payı %32,5 oldu.

Ortaya çıkan tablo, elektrikli otomobillerin Avrupa'nın yalnızca belirli ülkelerinde değil, kıtanın en büyük otomotiv pazarlarında da daha geniş bir yer edindiğini göstergesi.

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