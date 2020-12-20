Avrupa, İngiltere Uçuşlarını Yasaklamaya Başladı

İngiltere'de tespit edilen ve çok daha bulaşıcı olduğu düşünülen yeni koronavirüs varyantının oluşturduğu risk sebebiyle, Avrupa ülkeleri arka arkaya İngiltere'den gelen uçuşların yasaklandığı bilgisini paylaşmaya başladı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak ülkenin özellikle güneyinde yaşanan hızlı vaka artışlarının yeni bir koronavirüs varyantına bağlı olduğunu açıklamıştı. Çok daha hızlı yayılan bu mutasyon geçirmiş koronavirüsün, salgının boyutunu değiştirdiği ve İngiltere'de salgının bir kez daha kontrolden çıktığı açıklanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Avrupa ülkeleri harekete geçti. Hollanda, Belçika ve İtalya, İngiltere'den ülkelerine yapılacak uçuşları durdurma kararı aldı. Benzer bir uygulamayı Almanya ve Fransa'nın da yürürlüğe koyması bekleniyor.

Hollanda'dan gelen açıklamalara göre uçuşlar 1 Ocak 2021'e kadar yasaklanmış durumda. Belçika ve İtalya ise yasakların ne kadar süreceğine dair net bir açıklama yapmadı. Belçika, aynı zamanda demiryolu ulaşımına da benzer bir yasak getirmiş durumda.

Diğer Avrupa ülkelerinden de ilk açıklamalar geldi:

Yapılan ilk açıklamalara göre Almanya da yeni varyantın tespit edildiği Güney Afrika'dan ve İngiltere'den uçuşları yasaklamayı düşünüyor. Fransa da hem demiryolu ile hem de havayolu ile İngiltere'den yapılacak seferleri askıya almayı planlıyor.

İspanya hükümeti ise Avrupa Komisyonu'na ortak hareket edilebilecek bir karar almaları konusunda çağrıda bulundu ve eğer bu türden bir karar açıklanmazsa kendi vatandaşlarını korumak için adım atacaklarını belirtti.

Ülkemizde henüz bir yasak kararı alınmadı:

Avrupa'dan arka arkaya gelen yasak kararlarının ardından akıllara ülkemizde de benzer bir uygulama olup olmayacağı sorusu geldi. Ancak şu an için bu konuda yapılmış bir açıklama yok ve İngiltere'den Türkiye'ye yapılan uçuşlar devam ediyor.