Avrupa, Tekrar Kullanılabilen Roketler İçin Hazır

Uzay çalışmaları konusunda artan rekabet, ulusal ajanslardan hızla özel şirketlere sıçrıyor. Amerika, Rusya ve Çin bu alanda kıyasıya bir yarış içindeyken Avrupa da sonunda "Ben de varım" dedi.

Uzay çalışmaları ve keşfinin tarihi aslında çok da eskiye dayanmıyor ancak kısa sürede kat edilen yol o kadar büyük ki artık uzaya roket fırlatılması oldukça sıradan bir aktivite gibi algılanıyor. Hal böyle olunca, şirketler ve uzay ajansları artık çok daha farklı teknolojiler geliştirerek hem birbirlerinin önüne geçmek hem de keşfedilmemiş yerleri keşfetmek istiyorlar. Bu yolda ilklerin öncüsü olan SpaceX, açık ara farkla önde ilerliyor. Avrupalı şirketler ise uzay çalışmaları konusunda arayı kapamak için çalışmalara hız verdi.

ArianeWorks firması, aslında uzun zamandır uzay çalışmaları konusunda faaliyet gösteriyor ancak mali problemler şirketin bir türlü istediği çalışmaları gerçekleştirebilmesine imkan vermiyor. Firma, ürettiği yeni fikirler ve Avrupa'nın da bu yarışa dahil olması gerektiği mottosu ile sonunda kendine birçok ülkeden destek buldu. Fransız uzay ajansının da desteği ile çalışmalarına ağırlık veren Ariane Group, çok motorlu ve yeniden kullanıma uygun roketler için hazırlıklara başladı.

Sözü edilen roketler, sizleri çok da şaşırtmamış olabilir çünkü bu teknoloji daha önce SpaceX tarafından kullanıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupalı şirketin yetkilileri, Çinlilerin de benzer bir prototip üzerine çalıştıklarını ve yeni bir şey keşfetmediklerini söylemekten rahatsızlık duymadıklarını dile getirdi. Görünen o ki SpaceX, hala bu alanda yeniliklerin öncüsü olarak ilerliyor olsa da yakın gelecekte çok daha ciddi rakipler ile boy ölçüşmek zorunda kalacak.