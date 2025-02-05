Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek, bu kez de Avustralya'da yasaklandı. Avustralya hükûmeti, DeepSeek'in güvenlik riskleri oluşturduğunu açıkladı. Ancak nasıl bir risk olduğu belli değil.

Son birkaç haftadır gündemden düşmeyen Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avustralya hükûmeti, DeepSeek'in güvenlik riskleri oluşturduğuna karar verdi. Alınan bu karar doğrultusunda DeepSeek teknolojilerinin hükûmet ile ilgili işler ve cihazlarda kullanımı yasaklandı.

Avustralya'nın aldığı karar, nispeten politik gibi görünüyor. Zira Avustralya hükûmet yetkilileri, DeepSeek'in nasıl bir güvenlik riski oluşturduğuna ilişkin detaylı bir açıklama yapmadılar. Ancak yetkililer, bunun DeepSeek'in Çinli olmasından kaynaklanmadığını söylediler. Tabii buna inanıp inanmamak size kalmış.

Aslında böyle olacağı belliydi

DeepSeek'in hikâyesini anlattığımız içeriğimizde yapay zekâ girişiminin Çinli olması nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğini söylemiştik. Yaşananlar, tam olarak bunu doğruluyor gibi görünüyor. Zira Avustralya dışında İtalya ile Tayvan, DeepSeek'i çoktan yasakladı. ABD, Güney Kore, İrlanda ve Fransa'da ise firmaya yönelik soruşturmalar var. DeepSeek'in verileri nasıl işlediği anlaşılmaya çalışıyor.

DeepSeek'in nasıl bir anda parladığını merak ediyorsanız:

Avustralya'nın aldığı karara ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Ancak bu yasaklama işinin bir furyaya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu durum, gelecek günlerde benzer haberleri sizlerle paylaşabileceğimiz anlamına geliyor.