Oldukça hızlı bir şekilde yayılan ve birçok etkinliğin iptal edilmesine sebep olan Corona virüsü, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Avustralya, İran’dan gelen yolculara seyahat yasağı koydu.

Çin’de ortaya çıkan, ilk olarak çevre ülkelere daha sonra ise Avustralya’dan Avrupa’ya kadar farklı kıtalarda birçok ülkede görülen Corona virüsü, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Açıklanan resmi rakamlara göre vaka sayısı 85 bini, hayatını kaybeden insan sayısı ise 2 bin 900’ü aşmış durumda.

Dünyanın üretimhanesi olarak sınıflandırabileceğimiz Çin’de ortaya çıkan virüs, yayıldıkça etki alanı da genişledi. Çin’de üretim yapan ya da ofisleri bulunan birçok şirket, fabrikalarını ve ofislerini geçici süreliğine kapatmak zorunda kaldı. Ayrıca birçok ülke Çin uçuşlarını da yasakladı.

Seyahat yasakları

En çok vaka sayısının ve ölüm sayısının görüldüğü Çin’in ardından virüsün kendisini gösterdiği diğer ülkelere de ya seyahatler kısıtlandı ya da geçici olarak durdurulma kararı alındı. Seyahat yasaklarına konu olan ülkelerden bir tanesi de komşumuz İran oldu.

Açıklanan resmi verilere göre İran, en çok Corona virüsü vakasının görüldüğü dördüncü ülke konumunda bulunuyor. İran, ayrıca toplam ölüm sayısında da Çin’in hemen ardından ikinci sırada yer alıyor. Açıklanan resmi rakamlara göre 388 vakanın görüldüğü İran’da 34 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca dün BBC’de yer alan bir haberde İran’da hayatını kaybedenlerin sayısının en az 210 olduğu iddia edildi.

Virüs sebebiyle bu kadar çok vakanın yaşandığı ve hayatın kaybedildiği İran da seyahat yasaklarının öznesi oldu. The Spectator Index Twitter sayfasında son dakika olarak verilen haberde Avustralya’nın İran’dan gelecek yolculara yasak koyduğu belirtildi.