Corona Virüsü Nedeniyle İtalya'daki Endişe Artıyor

Avrupa'daki Corona virüsü salgınının merkezi olan İtalya'da, 'kırmızı bölge' ilan edilen yerleşim birimlerinde endişe hakim olmaya başladı. İtalyan ekonomisi de Corona virüsü salgını nedeniyle krizin eşiğine geldi.

Çin Halk Cumhuryeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan yeni ölümcül Corona virüsü (COVID-19) birçok ülkeyi etkilemiş durumda. Avrupa'da COVID-19 salgınının merkez ülkesi konumundaki İtalya'da, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı birçok yerleşim birimi, 'kırmızı bölge' ilân edilerek karantina altına alındı.

Ülkenin kuzey kısmındaki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki 11 ilçe karantina altına alındı. Lombardiya'da Milan, Veneto'daysa Venedik gibi turizm ve sanayi açısından önemli kentler bulunuyor. Reuters'ın karantina altındaki ilçelerde yaptığı gözlemler, bölgedeki endişeyi gözler önüne seriyor: Kapalı restoranlar, kafeler ve okullar, şu sıralar ekim yapması gerektiği için kaygılanan çiftçiler, çocuklarının sıkılmasını önlemek için çabalayan ebeveynler...

İtalyan ekonomisi çöküşün eşiğine geldi

Öte yandan Euro Bölgesi'nin en büyük üçünü ekonomisi olan İtalya'nın, sanayisi gelişmiş kuzey bölgelerindeki karantina nedeniyle ekonomik krizin eşiğine geldiği ve bunun tüm Avrupa'ya yankıları olduğu da belirtiliyor. Yaklaşık 900 vakanın tespit edildiği ülkede, ülkenin en üretken bölgesinin bir bölümü kapatılırken Venedik karnavalı iptal edildi, ayrıca Milan'daki tasarım fuarı da ertelendi. Karantina altına alınan ilçelerin bulunduğu Lombardiya ve Veneto, İtalya'nın ekonomik çıktısının yaklaşık üçte birini üretiyor. Ayrıca Lombardiya, Avrupa'nın en zengin ve üretken ülkelerinden biri olan İsviçre'yle de sınırdaş.

İktisatçılar, İtalya'nın zor durumdaki ekonomisinin COVID-19 salgınıyla birlikte 2020'nin ilk çeyreğinde ekonomik küçülmeye (resesyon) gireceğini düşünüyorlar. Veneto Bölgesi Valisi Luca Zaia, sadece bu bölgede 600 bin iş yeri bulunduğunu ve gayrisafi yurtiçi hasılaya yılda 150 milyar avro katkı sunduklarını söylüyor. Birçok şirketin depo ve lojistik merkezleri kuzey bölgelerde yer alırken, yaklaşık 6 bin işçinin ya evlerine gönderildiği ya da kısa iş saatleri boyunca çalıştırıldığı aktarılıyor.

Karantina bölgesi dışındaki ekonomi de salgından olumsuz etkileniyor. İtalyan turizm federasyonu Assoturismo, Mart ayı için Roma'da yapılan rezervasyonların yüzde 90'ının, Sicilya'da yapılan rezervasyonların yüzde 80'inin iptal edildiğini söylüyor. Yine Lombardiya bölgesinde 500 çiftlik ve 100 bin büyükbaş hayvan ve domuz bulunuyor.

23 Şubat'ta başlayan ve Lombardiya'da 10, Veneto'da 1 ilçeyi kapsayan karantina nedeniyle 50 bin civarında insanın etkilendiği belirtiliyor. Kamyonlar, en gerekli şeyleri bölgelere götürüp ordan geri çıkarken, yollarda polis barikatları gözlemleniyor. "Avrupa'nın Wuhan'ı" olarak nitelendirilen İtalya'ya virüsün iki Çinli turist tarafından bulaştırıldığı biliniyor. Şu ana kadarki vaka sayısı 889'ken, ölü sayısı 21.

Salgının İtalya'da bu kadar hızlı yayılmasının nedenleri arasında hükümetin gerekli önlemleri zamanında almaması da gösteriliyor. Özellikle Başbakan Giuseppe Conte'nin ocak ayı sonunda İtalya'nın önleyici sisteminin çok titiz olduğunu söylediği demecine dikkat çekiliyor. Conte daha sonra, İtalyanlarda görülen ilk vakada hastalara bakan hastane yönetimini durumu yanlış yöneterek virüsü yaymakla ve gerekli protokolleri uygulamamakla suçlamış, hastane yönetimi bu iddiaları reddetmişti.