Avustralya Yangınları, 113 Türü Tükenmenin Eşiğine Getirdi

Avustralya’da meydana gelen yangınlar, birçok insanın hayatını kaybetmesine ve milyarlarca dolarlık hasara neden oldu. Yangın, ayrıca bunlara ek olarak 113 canlı türünü de tükenmenin eşiğine getirdi.

Avustralya, bu seneye oldukça sıkıntılı bir şekilde girdi. Ülkede çıkan yangın; karbon emisyonunun artmasına, komplo teorilerinin ortaya atılmasına, itfaiyecilerin ölümüne, milyarlarca dolar hasara ve bir milyardan fazla hayvanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Yayınlanan yeni bir rapordaysa çıkan yangınların sonucunda kıtada yaşayan yüzlerce türün tehlike altında olduğu ortaya konuldu.

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı; yayınladığı listede 113 türün acil olarak korunma altına alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca raporda kanguruların ve Pugh kurbağalarının yaşam alanlarının yok olması sonucunda soylarının tükenme eşiğine geldiği belirtildi.

Birçok tür tehlikede:

Gizmodo’da yer alan habere göre bu türler, meydana gelen yangından önce de tehlikedeydi ancak yangınlarla birlikte işler daha da kötüye gitti. Birçok tür, yaşam alanının %30’unu kaybederken bazı türlerde bu oran daha da artıyor. Örneğin endemik bir tür olan kırmızı kaşlı tırmaşık kuşları, yetiştikleri bölgelerin neredeyse yarısını kaybettiler. Ayrıca listede ekosistem için kilit öneme sahip olan türlere odaklanıldı.

Listede yer alan diğer türler ise şöyle; 13 kuş, 19 memeli, 20 sürüngen, 17 kurbağa, 5 omurgasız, 22 dikenli ıstakoz, 17 tatlı su balığı. Ayrıca doğal alanlarda meydana gelen tahribatlar, dünya genelinde de türlerin yok olmasına sebep oluyor. Birleşmiş Milletler, daha fazla korunmuş bölge oluşturma teklifinde bulunsa da bunun için uluslararası bir çalışma gerekiyor ve dünya liderlerinin bu tür konularda başarılı olduğunu söylememiz pek de mümkün değil.

Avustralya’da ise hükûmetin acil bir şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. Rapora göre koala gibi türlerin iyileşmesini desteklemek için acil müdahalelere ihtiyaç var. Tabii bu türlerin yok olmasının önüne geçilmesi için ilk olarak yangınların söndürülmesi gerekiyor ve yayınlanan yeni bir rapora göre 7 Şubat’tan bu yana yağan yağmurlar 30’dan fazla yangının söndürülmesine yardımcı oldu.

Bu türleri kurtarmak uzun vadeli bir çalışmalara ihtiyaç var ancak canlı türlerinin yok olmasının önüne geçmek istiyorsak ilk olarak iklim değişikliğine dikkat etmek gerekiyor. Bu yangınlar sadece bir başlangıç olabilir.