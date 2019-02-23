Ay'da İnsanlığa Fayda Sağlayabilecek Yeni Kaynaklar Keşfedil

Dünya'mızın biricik uydusu Ay'da, su ve roket yakıtı üretmemize olanak sağlayan materyaller keşfedildi.

Uzay’ın uçsuz bucaksız büyüklüğünde büyük mesafeler kat etmek şu an için imkansız fakat insanoğlunun tasarladığı teleskoplar ve araç gereçler sayesinde Ay yüzeyinde bulunan, yakın gelecekte çok işimize yarayacak materyaller keşfedildi.

Bilim insanları Ay’da hidrojen ve oksijenin bulunduğunu uzun zamandır biliyorlardı. Şimdi ise durum hakkında daha açık bilgilere sahipler. Güneş rüzgarı Ay’a ulaştığında, rüzgardaki iyonlar yüzeydeki elektronlarla etkileşime geçerek hidrojen atomları oluşturuyor. Bu hidrojen atomları Ay topraklarındaki oksijenle temasta bulunduğu zaman ortaya hidroksil adı verilen molekül çıkıyor.

Gelecekte, bilim insanları bu hidroksil moleküllerini içilebilir su kaynağına dönüştürmenin bir yolunu bulurlarsa, bu uzay araştırmaları ve uzayda yaşam konusu adına büyük bir gelişme sağlayabilir. Hatta bu molekül sadece su kaynağı değil, roket yakıtı yapımında da kullanılabilir.