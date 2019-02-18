Ay'ın En Büyük ve En Parlak Hali Yarın Gözlemlenecek

Dünya'ya 2019 yılı içerisindeki en yakın konumuna gelecek olan Ay, en parlak ve en büyük halinde gözlemlenecek.

Dünya'mızın yörüngesinde bulunan ve uydumuz olan Ay, yarın Dünya'ya 2019 yılı içerisindeki en yakın konumuna gelecek. Uzayla ilgili nadir anlardan birisinin yaşanacağı 19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek olan ve Dünya'dan bakıldığında oldukça parlak ve büyük gözükecek olan Ay, "Süper Ay" olarak isimlendiriliyor.

Gök cisimlerinin çoğunun dairesel yörüngelerinin aksine eliptik bir yörüngeye sahip olan Ay'ın Dünya'ya olan mesafesi bu sebeple sürekli değişiyor. Dünya'dan en fazla 405 bin km uzaklaşan Ay'ın Dünya'ya olan mesafesi yarın 356.800 km'ye kadar düşecek. Bizlere bu kadar yakınlaşmasıyla Ay'ın %30 daha parlak ve %14 daha büyük gözükmesi bekleniyor.

Gerçekleşeceği tarihte (19.02.19) de ayrı bir uyum bulunan Süper Ay'a ilginin büyük olacağı tahmin ediliyor.

Gözlemlemek için herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymayacağınız Süper Ay, saat 18.20'de (İstanbul saati) en büyük ve parlak hâline ulaşacak. Ay tepede göründüğünde büyüklük ve parlaklık farkının diğer günlere göre çok belli olmayacağı, Ay ufuk çizgisine doğru alçaldıkça farkın daha kolay bir şekilde gözlemlenebileceği söyleniyor. Ay’ın Dünya'ya en yakın olduğu anın dolunaya denk gelmesiyle oluşan Süper Ay'ı kaçırmamak için takviminize bir anımsatıcı ekleyebilirsiniz.