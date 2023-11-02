Ayyıldız Tim'in koca bir yalandan ibaret olduğunun iddia edilmesi üzerine, ekibin kurucusu olan Mehmet İshak Telli'den sert açıklamalar geldi. İşte gündeme oturan konuyla ilgili bilmeniz gerekenler...

Türkiye, birkaç gündür ilginç bir meseleyi konuşuyor. Meselenin başındaki isim, Türkiye'deki bilindik hack gruplarından olan Ayyıldız Tim. Hatta bu ekibin geçtiğimiz haftalarda İsrail Savunma Bakanlığını hack'lediğini iddia ettiğini de sizlere aktarmıştık.

Bu olay, bazı kesimler tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazı kesimlerce kabul görmedi. İsrail Savunma Bakanlığının hack'lendiği iddiaları gündemdeyken, Ayyıldız Tim ekibi ile ilgili bomba bir iddia daha gündeme geldi. Aslında böyle bir ekibin olmadığı, tüm bunların "kandırmaca" olduğu ileri sürüldü.

"Ayyıldız Tim hepinize yalan söyledi"

Hack grubu ile ilgili yeni iddialar ise YouTube'da yayımlanan "Ayyıldız Tim hepinize yalan söyledi" başlıklı bir video ile gündeme geldi. CharmQuell isimli içerik üretici, söz konusu ekibin başındaki isim olan Mehmet İshak Telli ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunuyordu. CharmQuell'e göre Telli, bırakın hacker olmayı, bilgisayardan bile anlamayan bir isimdi. Olayın başlangıç noktası ise Türkiye'deki en eski hack forumlarından bir tanesi olan Cyber-Warrior'du.

İddiaya göre Mehmet İshak Telli, bu forumda tanıştığı "Hackerman" isimli bir kullanıcı ile Ayyıldız Tim'in temelini attı ve oluşumun bugünlere gelmesini sağladı. Tabii böyle bir oluşumla Türkiye'de gündem olmak kolay değildi. CharmQuell, bunun bilincinde olan Telli'nin kendini devlet görevlisi olarak tanıtıp ün kazanmaya başladığını, kurduğu "jittem.com" isimli internet sitesinde de Millî İstihbarat Teşkilatına ait bilgileri kullandığını söylüyor.

Kavganın çıktığı nokta, Telli'nin bu sektöre girdiği Cyber-Warrior!

YouTube'da servis edilen videoda, Mehmet İshak Telli'nin bilgisayarına virüs bulaştığı ve bu durumun da gerçekleri ortaya çıkardığı söyleniyor. İddiaya göre Telli, bilgisayarını Cyber-Warrior kurucusuna gönderiyor, o da virüs temizleme işlemi yaparken, verileri sızdırıyor. Bu sızıntıda Mehmet İshak Telli'nin yazdığı şiirlerden tutun da bilgisayarında sakladığı belgelere kadar pek çok detay yer alıyor.

"Telli, sadece sosyal medya hesaplarını hack'liyor. Onu da deep web'de, bir hacker'dan satın aldı"

Cyber-Warrior kurucusuna ait olan bir belgenin sunulduğu videoda, Mehmet İshak Telli'nin sadece sosyal medya hesabı hack'lemeye yarayan bir aracı deep web'de, bir hacker'dan satın aldığı ve bunu da medya aracılığıyla kullandığı iddia ediliyor. İddialara göre Telli, özellikle de bilindik yöneticilerin hesaplarını hedef alarak, kendisini göz önünde tutuyor, böylelikle büyük bir kitleye ulaşmayı başarıyordu. Ancak tabii bunların bir gerçekliği olmadığı belirtiliyor...

YouTube'da gündem olan o video:

Mehmet İshak Telli'den ilk açıklama geldi:

*Mehmet İshak Telli.

İnternet kullanıcılarının gündemini sarsan iddialarla ilgili olarak Mehmet İshak Telli'den de bazı açıklamalar geldi. Yaklaşık 1 saat süren bir yayın gerçekleştiren Telli, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Hakkındaki iddiaların tamamını reddeden Ayyıldız Tim kurucusu, iddiaların kaynaklarını ise FETÖ'ye bağladı. Mehmet İshak Telli'ye göre söz konusu iddiaları gündeme getiren isimlerin temeli, terör örgütüne dayanıyordu.

"Ayyıldız Tim'i bitiremezsiniz"

Gerçekleştirdiği canlı yayında 15 Temmuz darbesinden tutun da Genelkurmay Başkanlığına kadar pek çok alanda konuşan Telli, "Ayyıldız Tim'i bitiremezsiniz." şeklinde sert bir açıklama yaptı. Ayyıldız Tim kurucusu, konuyla ilgili olarak da yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Mehmet İshak Telli, gelecekte de konuşmaya devam edeceğini söyleyerek, yayını bitirdi. Bakalım savcılık soruşturması, bizi nerelere sürükleyecek...

Mehmet İshak Telli'nin açıklamasını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Ayyıldız Tim'in İsrail Savunma Bakanlığını hack'lediğini duyurduğu haberimiz için: