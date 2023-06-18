Baba kelimesinin nereden geldiğini biliyor musunuz? Pek çok dilde ufak değişiklerle benzer sesleniş biçimine sahip "baba" kelimesinin neden dilden dile benzerlik gösterdiğini açıkladık.

Hayatta bizi koşulsuz şartsız sevecek çok az insan vardır. Adeta kendi hayatlarını ikinci plana koyup bizi büyütüp mutlu bir hayata hazırlayan anne ve babalarımıza ne desek az. Hazır babalar günü de gelmişken sizlere aslında sürekli karşımıza çıkan ancak pek düşünmediğiniz bir soruyu yöneltmek istedik. Neden dünyanın pek çok yerinde kahramanımız olan bu insanlara "baba" ve benzeri kelimelerle hitap ediliyor hiç merak ettiniz mi?

Baba, papa, appa, ba, pa… Babaları ifade etmek için genellikle hep bu tarz kelimeler kullanılıyor. Daha çok "Ba" ve "Pa" hecesinden türeyen bu kelimelerin sebebi sizce ne olabilir? Dilin kökenine indiğimizde baba kelimesinin dünyanın farklı yerlerinde benzer şekillerde kullanılmasının sebebinin bebekliğimizle ilgili olduğu sonucuna varıyoruz.

Dilbilimcilere göre "baba" ve türevlerinin kullanılmasının başlıca sebebi, bebeklerin çıkardığı ilk seslerle ilgili.

Nasıl ki annelerimize anne (ana) - mama ve türevleriyle hitap ediyorsak baba kelimesi de bebeklerin çıkardığı ilk seslerden biri. B, p gibi kolay çıkarılabilir sessiz harfler ve "a" gibi en rahat telaffuz edilen sesli harfin birleşimiyle oluşan bu kelime, babaların kendilerine taktığı bir isim değil, tam tersine bebeklerin babalarına taktığı isim olmuştur.

Dilin zaman içinde yolculuk etmesi de önemli rol oynuyor.

Hint-Avrupa dilleri birbirine bağlı diller arasında yer alır. Pek çok kelimeler Hindistan'dan İran'a, Orta Doğu ve Anadolu üzerinden de Avrupa'ya geçmiştir. Avrupalılar ise yeni dünya düzeninde Afrika ve Amerika'nın büyük bir kısmını kolonileştirerek bu süreci çok daha geniş bir yere yaydı. Ancak yine de bu yolculuk "baba" kelimesinin herkes tarafından konuşulmasında başlıca etken değildir.

Bir bebeğin en rahat üretebileceği seslerden biri "baba".

Çocukların bazı kelimeleri tam söyleyemediğine şahit olmuşsunuzdur. Bunun sebebi; kelimeden kelimeye, sesten sese farklı zorluk seviyeleri olmasından kaynaklanıyor. Bir bebek için çıkarılabilecek en rahat ses küçük heceler ve rahat bir sesle çıkarılabilecek kelimelerdir. Örneğin mama, ana, aga gibi kelimeler bunlara örnektir. Elbette kalın sesli birini ifade eden ba-ba kelimesi de bu grup arasında yer alır.

Aslında her günleri özel olan babalarımıza kocaman bir sarılalım.

Bizim daha rahat bir hayat yaşamamız için belki de gecesini gündüze katarak çalışan babalarımıza şimdi kocaman bir sarılalım. Onları ne kadar sevdiğimizi ve yaptıkları şeye ne kadar saygı duyduğumuzu ifade edelim. Unutmayın; pek çok şeye yeniden sahip olabiliriz, ancak anne ve babamızdan birer tane var.