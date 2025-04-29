Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya'daki devasa elektrik kesintisinin Türkiye üzerinde etkileri olup olmayacağı ile ilgili konuştu.

İspanya dün tüm dünyanın gündemine oturan büyük çaplı bir elektrik kesintisiyle gündeme gelmişti. Portekiz gibi yerlerde de yaşanan ve Avrupa’da milyonlarca insanı etkileyen bu kesintilerde trafik ışıklarından metro hatlarına kadar elektrikle çalışan her şey kapanmış ve âdeta hayat durma noktasına gelmişti.

Kesintiyle ilgili çalışmalar ve araştırmalar devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan ülkemizdeki vatandaşları ilgilendiren bir açıklama geldi.

“Şu anda Türkiye’yi etkilemedi ancak ilerleyen dönemde etkileyebilir”

*İspanya'da yaşanan elektrik kesintisinden bir görüntü. (Manu Fernandez/AP)

Bayraktar, yaptığı açıklamada İspanya başta olmak üzere birçok yerde yaşanan elektrik kesintisinin şu anda ülkemizi etkilemediğini aktardı. Ancak Bakan, Avrupa’nın sistemine bağlı olduğumuz için ileride bizi etkileme potansiyeli olan bir sorun olduğunun da altını çizdi.

Bakan, Türkiye’nin Avrupa’nın elektrik sistemine de bağlı olduğunu hatırlatarak olayı takip edeceklerini ifade etti. Yani anlayacağınız şu an için herhangi problem yok ancak az da olsa bizi de etkileme ihtimali olabileceğini söyleyebiriliz.

Dün öğlen saatleridne başlayan devasa elektrik kesintisinin nedeniyle ilgili hâlâ kesin bir açıklama yok ve araştırmalar sürüyor. Yavaş yavaş normale döndüğünü belirtelim. Ancak etkilerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendireceğiz.