Avrupa'da meydana gelen elektrik kesintisi milyonlarca kişiyi etkiledi. Havalimanları ve hastanelerde hizmetler geçici olarak durduruldu.

İspanya ve Portekiz, beklenmedik bir elektrik kesintisiyle adeta karanlığa gömüldü. Elektrik şebekesinden sorumlu Red Eléctrica, yaşanan kesintinin birçok bölgeyi etkilediğini ve ekiplerin sorunu çözmek için yoğun şekilde çalıştığını duyurdu.

İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgeleri, yaşanan büyük bir elektrik kesintisiyle ciddi şekilde etkilendi. Kesinti hem kamu hizmetlerinde hem de iletişim ağlarında aksamalara yol açtı. Yetkililer ise yaşanan kesintinin Avrupa elektrik şebekesindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini ve toplamda 50 milyondan fazla kişiyi etkilediğini açıkladı.

Elektrik kesintisi metro hatlarını ve hastaneleri durma noktasına getirdi

Portekiz’de ülke genelinde elektrikler kesilirken, İspanya’da da benzer durumlar yaşandı. Kesinti nedeniyle Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı ve Lizbon Humberto Delgado Havalimanı kapatıldı. Aynı zamanda telekomünikasyon hizmetlerinde de kesintiler görüldü ve cep telefonu şebekelerine erişim sağlanamadı.

Elektrik kesintisi Madrid ve Lizbon’daki metro hatlarında da aksamalara yol açtı. Trenler tünellerde kalırken, birçok hastane ise ameliyatları iptal etmek zorunda kaldı. Setúbal’daki bir hastaneden alınan bilgiye göre, bazı kritik bölümlerde jeneratörler devreye alındı ancak su ve internet erişimi kesildi. Vatandaşlara 112 acil hattını yalnızca gerçek acil durumlarda aramaları çağrısında bulunuldu.

Kesinti Andorra ve Fransa’nın İspanya sınırına yakın bölgelerinde de etkili oldu. Belçika'da da yer yer kesintiler yaşandığı bildirildi. Fransa'da hizmet kısa süre içinde normale dönerken İspanya’da ise Red Eléctrica şirketi, kuzey ve güney bölgelerde elektrik dağıtımını kademeli olarak yeniden sağlamaya başladı.

Şirket, ülke genelindeki tam onarım sürecinin teknik sebeplerle 6 ila 10 saat sürebileceğini açıkladı. Pazartesi günü saat 12:30 civarında, İspanya genelinde elektrik tüketimi yüzde 50 oranında düştü.

Bölgesel kaynaklar Avrupa elektrik şebekesinde yaşanan bir arızanın İber Yarımadası’ndaki ulusal şebekeleri etkilediğini bildirdi. Fransa’nın güneybatısında yüksek gerilim hatlarına zarar veren bir yangının da kesintinin olası nedenlerinden biri olabileceği ifade edildi. Enerji altyapı uzmanları ise, yaşanan sorunun fiziksel bir arızadan, olası bir siber saldırıdan ya da arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Büyük elektrik kesintisinin ardından internette paylaşılan bazı görüntüleri sizler için derledik. İşte dünyadan örnekler: