Bakan Selçuk'tan Sınavlar Hakkında Kritik Açıklama

Son dönemde sık sık gündeme gelen sınavların iptal olup olmayacağı konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada sınavların ertelenmesine dair umutları tüketti.

Sosyal medyada özellikle lise çağındaki gençlerin en sık tartıştığı konulardan biri sınavlar. Öğrencilerin bir kısmı liselerin bu dönem de uzaktan eğitim yapmasını isterken bir kısım da ülke çapında gerçekleştirilen sınavların ertelenmesi çağrısında bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavlarımızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik." dedi.

Sınavlar iptal olacak mı?

Lise sınavları ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda, birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamının 1 Kasım 2020'ye kadar olan müfredat ile sınırlı olacağı açıklanmıştı. Konuya ilişkin bir açıklama da en yetkili isim olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bakan açıklamasında, '1 Mart'ta ilkokul 1,2,3,4. sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sınavlarımızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.'' dedi.

Sınavlarda, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi sınavlar hariç olacak şekilde her bir sınav 1 ders süresi yani 40 dakika olacak. Bir öğrenci günde en fazla 2 sınava girecek, zorunlu hallerde sınav sayısı 3'e çıkabilecek. Sınava giremeyen ve mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili zümre tarafından belirlenen tarihte sınav olacak. Sınav tarihleri de en az 1 hafta önceden öğrencilere duyurulacak.

Sınavlarda Covid-19 önlemleri alınacak

Sınavlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları da gözetilecek. Pandemi döneminde gerekli önlem ve tedbirler alınarak sınavlar gerçekleştirilecek. Böylelikle öğrenciler arasında pandeminin yayılması engellenecek.

Lise son sınıflarda 1 Mart'tan itibaren haftada en az 16 saat en fazla 24 saat olacak şekilde yüzyüze eğitim başlayacak. Barınma ihtiyacı olan öğrenciler için talep etmeleri durumunda paralı/parasız yatılı olarak okul pansiyonlarından yararlandırılacak.Sınavların planlanmasında pansiyonu olan okullarda yoğunluk olmayacak şekilde düzenlemeler yapılacak.