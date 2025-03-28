Bir denizde, nehirde veya gölde gördüğümüz balıklar, genelde tek başına takılmak yerine sürü hâlinde dolaşırlar. Bu davranışı bilinçli mi yapıyorlar, yoksa sadece “sürü psikolojisi” mi?

Hafızalarını küçümsediğimiz, varlıklarından çoğu zaman haberdar olmadığımız bu küçük canlılar, aslında birçok nedenden dolayı bu kolonileşmeyi gerçekleştiriyorlar.

Peki nedir onları sürü hâlinde gezmeye iten sebepler?

Sürü hâlinde yaşayan balıklar, avlanmaya karşı daha dikkatli olurlar.

Bir balıkla yüzlerce balığın yan yana olması, asla aynı şeyler değil. Biz insanlardan da biliyoruz ki, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dolayısıyla balıklar, kendilerine yaklaşan avlarını, sürü hâlindeyken daha kolay tespit edip hızlı davranabiliyorlar.

Sürüdeki balıkların senkronize hareket etmelerinden kaynaklanan ses ve basınç dalgaları, avcılarda bir yanılsamaya yol açabiliyor. Üstelik tek bir balığa odaklanmak, sürüye odaklanmaktan daha kolaydır.

Bu durum, yalnızca hayatta kalma meselesi değil.

Unutkan olmaları, balıkların da bir psikolojiye sahip olmadıkları anlamına gelmiyor. Neticede onlar da bir canlı ve bu durumun psikolojik etkileri de oluyor. İşte tam da bu sebeple, 2016’da bir araştırma gerçekleştirildi. Sonucu ise şaşırtıcıydı, çünkü bir sürüde yaşayan balıkların, tek başına yaşayan balıklardan daha az stresli oldukları tespit edilmişti.

Böylece bu balıklar, muhafaza ettikleri enerjiyi, gelişmek ve üremek için harcıyor. Enerji demişken, toplu hareketlerinin altında enerji tasarrufunun yattığını da söylemeden geçemeyiz. Kuşlar, nasıl V şeklinde uçarken enerjilerini minimum şekilde harcıyorlarsa, balıklarda da aynı durum mevcut.

Öndeki balığın akıntısından faydalanarak daha az enerji harcayan balıklar, daha dayanıklı hâle geliyor.

Avantajları kadar dezavantajları olan bu durum, balıklar için çiftleşme, beslenme rekabeti de doğurabiliyor.

Sürü davranışı, balıkların yaşam tarzlarına ve ekosistemdeki rollerine göre değişkenlik gösteriyor. Mesela büyük balık türleri, sürüler hâlinde göç ederken avlanma güvenliğini korumaya çalışıyorlar. Tatlı su balıkları da göletlerde sürü hâlinde hareket ederek avlanmalara karşı tedbirli davranabiliyor.

Toplu bir yaşam süren bu balıkların korunması, balık popülasyonu açısından kritik bir öneme sahip. Suların temizliği, denetimli avcılık, balıkçılık kotası ve koruma alanları gibi yöntemler, balıkların ekosistemlerinde sağlıkla varlıklarını sürdürmelerini sağlayabilir.

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