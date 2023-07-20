Stuart Semple isimli sanatçı, Barbie'nin sahibi Mattel'i protesto etmek adına 'dünyanın en Barbie pembesi'ni yarattı. Üstelik, boyayı satın almak isteyenler, Mattel'in bir çalışanı olmadığını veya Barbie üreticisiyle hiçbir şekilde ilişkili olmadığını kanıtlamak zorunda.

Barbie filmi vizyona girmeden önce, filmde görsel efekt yerine elle boyanmış setler kullanılması epey gündem olmuştu. Hatta, pembe boya stoklarının dünya çapında tükendiğine dair söylentiler bile çıkmıştı.

İngiliz sanatçı Stuart Semple ise Barbie'nin 21 Temmuz Cuma günü halka açık prömiyerinin yapılmasıyla birlikte satın alınabilecek ‘en Barbie pembesi’ boyayı, bir diğer adıyla ‘Pinkie’yi tanıttı.

İngiliz sanatçı, yarattığı renkle şirketi protesto etmekle kalmayıp alıcılara da şart koştu.

Filmdeki Barbie diyarında pembenin 100 tonunu kullanıyor ancak hiçbiri Mattel'in imza rengi olan 'Barbie Pink'ten daha önemli değil. Stuart Semple'ın hedefi de tam olarak bu renkti.

Barbie'nin 21 Temmuz Cuma günü yapılan prömiyeriyle birlikte Stuart Sample, optik parlatıcılar ve yeni flüoresan pigmentlerle harmanlanmış yüksek kaliteli akrilik reçinelere sahip pembe boyasını tanıttı ve Mattel'in tescilli ticari markasına doğrudan faturalandırdı.

Ortaya çıkan Pinkie rengi, ‘en Barbie pembe’ oldu. Üstelik, bu boyayı satın almak isteyen herkes, Mattel'in bir çalışanı olmadığını veya Barbie üreticisiyle hiçbir şekilde ilişkili olmadığını doğrulamak zorunda.

Dünyanın en Barbie pembesine yakından bir bakış: