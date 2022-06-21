Türkiye’nin popüler spor giyim mağazalarından birisi olan Barçın hakkında veri sızıntısı iddiası ortaya atıldı. Bir hacker forumunda yer alan paylaşıma göre Barçın’a üye olan kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçirildi. Bilgilerin forum üzerinde satışa çıktığı görüldü.
Söz konusu paylaşımda kişisel bilgileri satışa çıkan kullanıcıların sayısının 187 bin 925 olduğu belirtildi. Paylaşımda sızdırıldığı öne sürülen kullanıcı veri tabanından bazı kullanıcıların örnek bilgilerine de yer verildi. Paylaşımda yer alan bilgilere göre ele geçirilen kullanıcı bilgileri şu şekildeydi:
Ele geçirildiği iddia edilen veriler:
- Kullanıcıların Barçın müşteri ID’leri
- İsim soyisim
- E-posta adresi
- Cinsiyet
- Telefon numarası
- Barçın’a üye olduğu tarih
Bilgilerin güncelliğinin herhangi bir kanıtı sunulmazken Barçın’dan da şu ana kadar veri sızıntısı iddiasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.