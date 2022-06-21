Spor giyim sektöründe Türkiye'nin başarılı isimlerinden olan Barçın'ın hacklendiği iddia edildi. Bir hacker forumunda yer alan paylaşımda kullanıcıların ele geçirildiği öne sürülen bilgileri görüldü.

Türkiye’nin popüler spor giyim mağazalarından birisi olan Barçın hakkında veri sızıntısı iddiası ortaya atıldı. Bir hacker forumunda yer alan paylaşıma göre Barçın’a üye olan kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçirildi. Bilgilerin forum üzerinde satışa çıktığı görüldü.

Söz konusu paylaşımda kişisel bilgileri satışa çıkan kullanıcıların sayısının 187 bin 925 olduğu belirtildi. Paylaşımda sızdırıldığı öne sürülen kullanıcı veri tabanından bazı kullanıcıların örnek bilgilerine de yer verildi. Paylaşımda yer alan bilgilere göre ele geçirilen kullanıcı bilgileri şu şekildeydi:

Ele geçirildiği iddia edilen veriler:

Kullanıcıların Barçın müşteri ID’leri

İsim soyisim

E-posta adresi

Cinsiyet

Telefon numarası

Barçın’a üye olduğu tarih

Bilgilerin güncelliğinin herhangi bir kanıtı sunulmazken Barçın’dan da şu ana kadar veri sızıntısı iddiasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.