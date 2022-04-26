Baş Ağrısına Ne İyi Gelir? Bazı Besinler ve Yöntemler

İstisnasız herkesin hayatının bir döneminde ya da sık sık yaşadığı bir sorun olan baş ağrısı arttığı zaman mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekir. Ancak bazı doğal çözümler sayesinde en azından hafif baş ağrılarından evde kendi kendinize kurtularak hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. İşte baş ağrısına iyi gelebilecek bazı doğal çözümler.

Bir kişi başım ağrıyor dediği zaman genel olarak pek de ciddiye almayız. Çünkü istisnasız herkes sık sık ya da hayatının bir döneminde baş ağrısı çekmiştir. Baş ağrısı, kafam kopsa da kurtulsam noktasına bile gelebilecek bir rahatsızlıktır. Bu nedenle bu tür bir baş ağrısı ile sık sık uğraşmak zorunda kalıyorsanız mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekim tarafından tedavi edilmelisiniz.

Elbette her baş ağrısı için doktora gidilmez. Çoğu zaman bazı hayat alışkanlıklarınızı değiştirerek ya da tam baş ağrısı anında bazı yöntemler uygulayarak en azından hafif baş ağrılarınızı evde kendi kendinize geçirebilir ve hayat kalitenizi yükseltebilirsiniz. Baş ağrısından kurtulmak isteyenler için uygulayabileceğini bazı doğal çözüm yöntemlerini listeledik ve kısaca baş ağrısı için neler yapabileceğinizden bahsettik.

Baş ağrısına ne iyi gelir? 9 yöntem:

Uzun süre susuz kalmamaya çalışın:

Su tüketimi ve insan sağlığı arasındaki ilişki artık tartışılmaz bir gerçek. Bünyeye göre değişse de her 25 kilo ağırlığınız için 1 litre su tüketmelisiniz. Yani 100 kilo bir insan günde 4 litre su tüketmeli. Yeterince su içilmemei, ileride organ hasarına bile neden olabilecek sorunların kapısınız aralar.

Gel gelelim bir günde içmeniz gereken suyu ne zaman içtiğiniz de son derece önemli. Sabah uyandım litrelerce su içtim daha da içmem derseniz başınız da ağrır, konsantrasyonunuz da bozulur, migren atağınız da başlar. En iyisi gün içinde devamlı yarım saatte ya da saatte bir, bir bardak su içerek vücudu susuz bırakmamaktır. Baş ağrısı sırasında su içerseniz yarım saat içinde ağrı azalacaktır.

Alkol kullanımını sınırlandırın:

Alkollü içecekler vücudunuzdaki ve beyninizdeki suyu emer. Hatta pek çok kişinin sarhoş olma nedeni budur. Kandaki şekeri yükseltmesi ve idrar söktürücü özelliği nedeniyle alkol tüketimi sonrası akşamdan kalmalık dediğimiz rahatsız edici durum, baş ağrıları ve migren atakları yaşanır.

Daha önce buradaki yazımızda anlattığımız gibi alkol kullanımınızı mutlaka sınırlandırmalısınız. Tamam, ara sıra iki kadeh bir şey içmek kimseyi öldürmez ancak her gün ve yüksek miktarda alkol alırsanız birkaç yıl içinde baş ağrısı en küçük sorununuz olacaktır.

Uykunuza dikkat edin:

Herkesin sağlıklı uyku saati farklıdır. Yaş ve cinsiyet gibi pek çok farklı etkene bağlı olarak insanların uyuması gereken saat süresi değişir. Ancak 6 saatten az uyumak herkes için kötüdür ve baş ağrılarının en yaygın sebeplerinden bir tanesidir. Her gün 7 ile 9 saat arasında gece uykusu uyumalısınız. Baş ağrısı sırasında kısa bir süre dinlendirici bir uyku uyumak da ağrı şiddetini azaltacaktır.

Uçucu yağlar koklayın:

Bugün herhangi bir markete gittiğinizde bile sayısız uçucu yağ ile karşılaşacaksınız. Bu nedenle sizi rahatlatacak olan kokuyu kendiniz seçmelisiniz. Ancak nane ve lavanta yağlarının baş ağrısı üzerinden hızlı bir olumlu etki yarattığı görülmüştür. Özellikle lavanta yağı, dudak üstüne masaj yoluyla uygulandığı zaman migren ağrılarını büyük oranda azaltmaktadır.

Soğuk kompres uygulayın:

Başınız ağrıdığı zaman elinizi yüzünüzü soğuk suyla yıkamak bile hızlı bir olumlu etki yaratacaktır. Ancak baş ağrısı arttığı zaman soğuk kompres uygulanması gerekir. Baş ağrınız başladığı zaman bir buz torbası ya da benzeri çok soğuk bir nesneyi boyununuza, başınıza ve şakaklarınıza bastırın.

Soğuk kompres uygulaması var olan iltihabın etkisini azaltır, kan damarlarını daraltır ve sinir iletimini yavaşlatır. Tüm bu etkileri nedeniyle en yoğun baş ağrıları bile dakikalar içerisinde hızla azalacaktır. Soğuk kompres ile geçen baş ağrıları tansiyon ve benzeri bir rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkabileceği için mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna giderek uzman bir hekime muayene olmalısınız.

Kafein tüketin:

Kafein ve tein ile baş ağrısı arasında son derece sıra dışı bir ilişki var. Eğer başınız ağrıyorsa gün içinde çok fazla çay, kahve ya da yeşil çay içmiş olabilirsiniz. Ancak gün içinde çok fazla kafein ve tein almamanıza rağmen başınız ağıyorsa biraz çay ve kahve tüketmek baş ağrınızı azaltacaktır.

Çay, kahve ve yeşil çay gibi içeceklerde bulunan kafein ve tein maddeleri kullanan kişiyi rahatlatır, uyanıklık verir ve en önemlisi kan damarlarını daraltır. Bu nedenle baş ağrısı büyük oranda azalır ve kişi rahatlar. Düzenli olarak yoğun miktarda kafein kullanan kişilerde kafein yoksunluğu da baş ağrısı yapabilir.

Yoga ve benzeri egzersizler yapın:

Yoga ve benzeri egzersizler hem gün içinde hareketsiz kaldığınız için zarar gören vücudunuza esneklik kazandırır hem de sizi rahatlatarak baş ağrınızı azaltır. Aslında en iyisi düzenli olarak haftada üç gün orta ağırlıkta egzersiz yapmaktır ancak vakit bulamıyorsanız bile gün içinde hareketli olmaya çalışmalısınız.

Bazı durumlarda kişinin baş ağrısı çekme nedeni vücudunda ağrıyan farklı bir nokta olabilir. Boyun, sırt, kol ve benzeri bir noktada yaşanan sorunlar kendini baş ağrısı olarak gösterebilir. Böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak uzman bir hekime muayene olmalısınız.

Güçlü kokular solumaktan kaçının:

Sigara dumanı, parfüm, temizlik malzemeleri, oda kokusu ve araba kokusu gibi bazı ağır kokular kişide baş ağrısı ve migren atağı başlatabilir. Böyle bir durumda hemen koku kaynağını uzaklaştırın, ortamı havalandırın ve mümkünse açık havaya çıkarak derin nefes alın. Bunları yaptığınız zaman kısa süre içinde baş ağrınız hafifleyecektir.

Zencefil çayı için:

Zencefil kökü doğal olarak antioksidan ve antienflamatuar gibi bileşenler içerir. Bu nedenle migren hastalarında bile baş ağrısını hızla geçirmektedir. Baş ağrısı ile birlikte gelen mide bulantısını ve baş dönmesini de azaltacaktır. Zencefil çayını taze ya da toz zencefilden yapabilirsiniz.

Hayat kalitenizi düşürerek acı çekmenize neden olan baş ağrısına iyi gelebilecek doğal çözümlerden bahsettik ve uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kronik olarak yoğun baş ağrısı yaşıyorsanız mutlaka uzman bir hekime muayene olmalısınız.