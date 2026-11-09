Başkentte 247 Kilometrelik Akıllı Ulaşım Koridoru Kuruluyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Ankara'da 247 kilometrelik akıllı ulaşım koridoru kurularak bağlantılı ve otonom sürüş teknolojileri daha geniş bir alana taşınıyor.

Kara yollarında trafik güvenliğini, seyahat konforunu ve ulaşım verimliliğini artırmak amacıyla dijital altyapı yatırımlarına hız veriliyor.

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Bu kapsamda İstanbul'daki ilk uygulamanın ardından şimdi de Ankara'da 247 kilometrelik dev bir akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor.

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İstanbul'daki tecrübe başkente taşınıyor

Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) çalışmalarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bu alanda önemli bir altyapı oluşturduğu belirtildi. İlk K-AUS test ve uygulama koridorunun Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında devreye alındığı hatırlatılarak, yaklaşık 40 kilometrelik bu hatta 5G destekli akıllı ulaşım teknolojilerinin test edildiği aktarıldı.

Araçların yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan sistemlerden elde edilen bilgi ve tecrübenin, Ankara'da planlanan proje için güçlü bir temel oluşturduğu vurgulandı.

Trafik akışı anlık izleniyor

K-AUS çalışmalarının ikinci fazı olarak değerlendirilen Ankara projesi, 166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri dâhil olmak üzere Polatlı-Gölbaşı-Ankara çevre yolu güzergahını kapsayacak. Toplam 247 kilometrelik koridorda, akıllı ulaşım sistemleri altyapısının haberleşme sistemleriyle entegre çalışması hedefleniyor. Bu sayede araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ile bağlantılı ve otonom sürüş uygulamalarının daha geniş bir alanda test edilmesi amaçlanıyor.

Kara yollarında trafik yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla dijital sistemlerin aktif olarak kullanıldığına da dikkat çekildi. Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ve bölgesel merkezler aracılığıyla yol ve trafik durumunun anlık olarak takip edildiği bildirildi. Sürücülerin bilgilendirilmesinden güvenliğin artırılmasına kadar pek çok alanda sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, kamera ve olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama ve tünel kontrol sistemlerinden yararlanılıyor.