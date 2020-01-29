'Into the Jungle’ DLC Paketinin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Battlefield 5’in yeni DLC paketi ‘Into the Jungle’ın çıkışına günler kala oynayış ve yeni özellikleri tanıtan yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda oyuna gelecek yeni silahlar, haritalar ve karakterlerden bahsedildi.

Battlefield 5, dahil olduğu serinin öncül üyelerinin üzerine gelişmiş bir şekilde inşa edilmiş, başarılı bir oyun oldu. Çıkışının üzerinden 1 yıl geçmiş olan oyun, oyunculara oldukça yüksek kaliteli bir FPS savaş atmosferi sundu. PC, PS4 ve Xbox One platformları üzerinden oynanabilen Battlefield 5; hâlâ kendisini yenileyen, sevenlerini sevindiren güncellemeler yayınlayarak tazeliğini korumaya devam ediyor.

Oyun için duyurulan son ek paket (DLC); konusu Solomon Adaları’nda geçen, Amerikanlar ve Japonların arasındaki çatışmaya odaklanan ‘Into the Jungle’ oldu. Tahmin edilenden daha düşük bir başarıya sahip olmuş Battlefield 5’in başarısını arttıracağı düşünülen ve 6 Şubat'ta çıkarılacak olan DLC paketinin ayrıntıları, paketin yeni yayınlanan fragmanında oyunseverlere aktarıldı.

İşte Into the Jungle DLC paketinin yeni fragmanı:

Fragmanda verilenlere göre DLC paketi; kazanılabilir ileri seviye karakterler, silahlar ve haritalar olmak üzere birçok yeni eklentiyi dahilinde barındırıyor. Yeni haritalar sahil kesimlerini de derin ormanları da kapsayarak renkli bir oynayış sağlıyor. Aksesuar benzeri bazı eşyalar, kazanılabilir durumda pakette bulunuyor. Japonların savaşta kullanmış olduğu ‘Lunge Mine’ adındaki tank yok eden silah da pakete dahil olarak oyuna tarihsel doğruluk kazandırıyor.

DLC’yi beğenmeyenlerin yeni nesil oyunun çıkışına kadar beklemesi gerekiyor

İkinci Dünya Savaşı’na dahil Pasifik Savaşı’na odaklanılmış olması DLC’yi ilgi çekici bir hale getiriyor. Bazı hayranlar DLC paketine daha fazla özellik eklenmesini istiyor ancak daha fazla özellik ve oynayışa bağlı büyük değişiklikler, serinin yeni bir oyun çıkarmasından önce gelecek gibi görünmüyor. Güncel konsol nesli için geliştirdiği oyunlarla başarılı olan serinin, yeni çıkacak konsollar için yeni bir oyun yayınlayacak olması yüksek bir olasılık gibi görünüyor.