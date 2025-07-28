Merakla beklenen Battlefield 6'nın içinde yer alacağı söylenen Battle Royale modunun haritası ortaya çıktı.

Battlefield serisinin yeni oyunu Battlefield 6 hakkında heyecan verici yeni bilgiler sızdırıldı. Geçtiğimiz günlerde resmî olarak tanıtılan yeni oyunun bugün Battle Royale modunun haritası ortaya çıktı.

Geçen hafta yayınlanan aksiyon dolu fragman, oyunun modern savaş temasında olacağını göstermişti. Oyunun isminin Battlefield 6 olduğu da netleşmişti. Bu ay sonunda da oyunun çok oyunculu modları resmî olarak tanıtılacak fakat bazı detaylar şimdiden gün yüzüne çıkmaya başladı.

Battlefield 6'nın Battle Royale haritası:

Serinin sızıntılarıyla tanınan güvenilir kaynağı “Temporyal”, oyunun battle royale moduna ait olduğunu düşündüğü harita taslağını paylaştı. Bu mod, "Lydon Plajı" adı verilen tropik bir bölgede geçecek. Harita içinde bir inşaat alanı, endüstriyel rıhtımlar ve "Lydon Limanı" adlı bir askeri üs gibi pek çok dikkat çekici nokta olacak.

En ilginç detaylardan biri ise kocaman bir golf sahasının bulunması. Belki de bu sahada farklı etkinlikler yer alabilir. Ayrıca harita içinde hızlı ulaşım için bir metro sistemi olabileceği de konuşuluyor.

Peki sizin bu moddan ve haritadan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.