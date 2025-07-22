EA, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6'yı resmî olarak duyurdu. Oyunun ilk fragmanının geleceği tarih de açıklandı.

Oyun dünyasının en büyük serilerinden biri olan Battlefield, yeni oyunuyla nihayet geri dönüyor. EA, bugün yaptığı açıklamayla Battlefield 6’yı resmen duyurdu ve 24 Temmuz tarihinde oyunun ilk fragmanı yayımlanacak.

Battlefield serisi devasa savaş alanları, tanklar, helikopterler, uçaklar ve yıkılabilir binalarıyla bilinen bir seri. Oyuncular sadece çatışmalara değil, aynı zamanda savaş alanında her şeyi yerle bir edebilmenin verdiği özgürlüğünü seviyor ama Battlefield 2042 ile seri çok daha farklı bir noktaya evrilmişti.

Battlefield 6, 24 Temmuz'da tanıtılacak

Serinin itibarının sarsılmasıyla birlikte EA, bu yeni oyunla oyuncuları tekrardan kazanmak istiyor. Uzun süredir geliştirilen ve kapalı testleri yapılan oyun sonunda “Battlefield 6” ismiyle karşımızda ve yalnızca iki gün sonra yayımlanacak yeni fragmanla birlikte oyunu daha net bir şekilde inceleyebileceğiz.

Oyunla ilgili detaylar hâlâ gizemli olsa da yayımlanan kısa teaser, New York’ta geçen bir çatışmayı gösteriyor. Bu sahnenin oyunun hikâye moduna mı yoksa çok oyunculu kısmına mı ait olduğu belli değil. Ayrıca EA, oyunun açık betasının da yakında geleceğini doğruladı. Net bir tarih yok ama fragmanla birlikte daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

Peki sizin Battlefield 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.