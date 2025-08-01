EA'in merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6'nın beta süreçlerine oldukça az bir süre kaldı. Peki oyunun betasına nasıl katılabilirsiniz?

EA, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek Battlefield 6 için oyunculara oyunu erkenden deneme fırsatı sunuyor. Üstelik gerçekleşecek beta sürecine katılmak için yapmanız gerekenler oldukça basit.

Tıpkı Call of Duty etkinliklerinde olduğu gibi, EA de yüzlerce yayıncıyı Battlefield 6’yı tanıtmak için bir araya getiriyor. Yayınlarda yeni silahlar, araçlar ve haritalar tanıtılacak. İşin güzel yanı ise izleyicilere de oyunu beta başlamadan önce deneme şansı verilecek.

Battlefield 6 beta kodu nasıl düşürülür?

Adım #1 : Etkinliğe katılan herhangi bir yayıncıyı açın.

: Etkinliğe katılan herhangi bir yayıncıyı açın. Adım #2 : 60 dakika boyunca izleyin.

: 60 dakika boyunca izleyin. Adım #3 : Twitch panosunun sağ üst köşesindeki profil simgenize tıklayın.

: Twitch panosunun sağ üst köşesindeki profil simgenize tıklayın. Adım #4 : Drop ve Ödüller seçeneğine tıklayın.

: Drop ve Ödüller seçeneğine tıklayın. Adım #5: Ödüller kazanıldıktan ve Twitch'te talep edildikten sonra, kullanım mesajı için e-postanızı kontrol edin.

Ayrıca belirtelim, tüm bu süreçte izlediğiniz yayıncının sohbetine “drop” yazmanıza da gerek yok, sadece izlemeniz drop almanız için yeterli olacak. Ne kadar süre izlediğinizi Drop Envanteri sayfasından da kontrol edebilirsiniz.

Battlefield 6 beta tarihleri

Erken Erişim : 7-8 Ağustos (sadece Twitch'ten Drop düşürerek erişilebilir)

: 7-8 Ağustos (sadece Twitch'ten Drop düşürerek erişilebilir) Açık Beta : 9-10 Ağustos

: 9-10 Ağustos Hafta Sonu Etkinliği: 14-17 Ağustos

Eğer daha önce BF Labs'a kayıt olduysanız, zaten erken erişim hakkınız olabilir ama kayıt olmadıysanız ilk betaya katılmak için Twitch yayınlarını izlemeniz şart. Şansınız bol olsun.