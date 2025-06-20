Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6'dan bugün yeni bir video sızdırıldı ve bu video, oyunun hikâyesine ait.

Merakla beklenen yeni Battlefield oyunu Battlefield 6'nın hikâye moduna ait kısa bir ara sahne sızdırıldı. Daha önce de sızıntılarıyla bilinen Temporyal, yayımladığı hikâye modu ara sahnesini Battlefield Labs güncelleme dosyalarında bulduğunu belirtiyor.

Sızan videonun henüz tamamlanmamış bir çalışmaya ait olduğu söyleniyor. Yani bu, bir oyun testinden alınmış oynanış görüntüsü değil, sadece video dosyası. Bu yüzden genelde testlerde ekranda görünen filigranlar bu videoda yer almıyor.

Sızan Battlefield 6 hikâye modu ara sahnesi:

Temporyal’ın açıklamasına göre video, Tacikistan’da bir barajı havaya uçurduğumuz bir görev sahnesini gösteriyor. Ayrıca hikâye modunun toplam dokuz görevden oluşacağını, bunların sekizinin oynanabilir görevler olacağını ve oyunun Tacikistan, Mısır, ABD ve Cebelitarık gibi farklı bölgelerde geçeceğini belirtiyor.

Henüz EA'den resmî bir çıkış tarihi veya oyunla ilgili net bir açıklama gelmiş değil ancak şirketin yaz aylarında, muhtemelen Eylül’den önce resmî duyuruları gerçekleştirmesi bekleniyor.

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