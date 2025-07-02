Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6'nın hikâye modu yeni sızıntılara göre beklenenden çok daha kısa sürecek.

Battlefield 2042, 2021’de piyasaya sürüldüğünde oyunda herhangi bir hikâye modu bulunmuyordu ve bu durum serinin hayranlarını üzmüştü. Serinin geçmişteki oyunlarında genelde etkileyici, derin hikâyeler yer alıyordu. Bu yüzden de oyuncular Battlefield 6 için en çok da hikâye modunu merak ediyor.

Bugün ortaya çıkan gelişmeler ise nispeten üzecek cinsten. Yeni çıkan bir habere göre Battlefield 6’nın hikâye modu sadece 6 saat sürecek. Üstelik bu süre bile daha da kısaltılabilir. Yani beklenen uzun ve etkileyici bir hikâye olmayacağı kesin gibi.

Battlefield 6'nın hikâye modu 6 saat sürecek

Oyunun hikâye modu EA Motive tarafından geliştiriliyor ama DICE ve Criterion gibi stüdyolar da projeye destek veriyor. Ars Technica'nın detaylı raporuna göre oyunun hikâye modu geliştirme sürecinde en geri kalan bölüm olmuş. Hatta geliştiriciler, bu kısmın "birçok tutarsızlık" içerdiğini ve şu an için oyunun en sorunlu alanı olduğunu söylüyor.

Ayrıca bazı geliştiriciler oyunun bu hâliyle ilk gün güncellemesi almadan ya da erken erişim olmadan çıkamayacağını bile düşünüyormuş. Birçok farklı sebepten hikâyenin bazı kısımlarının tamamen oyundan çıkarılması bile gündeme gelmiş.

Şimdilik daha fazla gelişme yok ama 2018’deki Battlefield 5’ten bu yana tam anlamıyla tatmin edici bir hikâye sunulmadığını düşünürsek, bu haber oyunu bekleyen pek çok kişiyi üzecek gibi.