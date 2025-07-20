Son zamanların en çok beklenen oyunlarından olan Battlefield 6'nın lansman tarihi ortaya çıktı. İddia doğruysa çok yakında oyunla tanışacağız. Ayrıca Call of Duty benzeri bir etkinlik de bizleri bekliyor.

Electronic Arts’ın en sevilen serilerinden olan Battlefield’ın yeni oyunu büyük heyecanla bekleniyordu. Şimdilik Battlefield 6 olarak adlandırılan yapımdan bugüne kadar oynanış da dahil birçok sızıntı görmüştük. Oynanış videoları bol bol yıkım göreceğimiz, eski oyunları da andıran mekaniklere sahip olabileceğini göstermişti.

Oyunun ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceği merak konusuydu. EA, daha önceki açıklamalarında Nisan 2026’dan önce geleceğini doğrulamıştı. Bugün ise oyunun lansmanının ne zaman yapılacağı konusunda heyecan verici bir sızıntı geldi.

Battlefield 6, 31 Temmuz’da Call of Duty gibi bir etkinlikle tanıtılabilir

Oyun dünyasının en güvenilir sızıntı kaynaklarından olan Insider Gaming’in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Battlefield 6’nın resmî tanıtım lansmanı, 31 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. İçerik üreticilerinin ve medyanın bu etkinlik için davet almaya başladığı aktarılmış.

EA’in Battlefield 6 lansmanı için büyük yenilikler planladığı da söyleniyor. Öyle ki tıpkı Call of Duty oyunlarında yapılan COD Next gibi büyük bir etkinlik olabilirmiş. 29 Temmuz günü itibarıyla etkinlik kapsamında içerik üreticileri ve medya mensuplarının oyunu deneyebilecekleri, 31 Temmuz günü ise resmî olarak tanıtım gerçekleştirileceği de eklenmiş.

Electronic Arts, Battlefield 6’nın serinin en büyük ve en iyi oyunu olacağını düşünüyor. Bu yüzden böyle bir etkinlik yapılması oldukça normal. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.