Oyun şirketi Respawn Entertainment patronu Vince Zampella, PlayStation 5 Pro'nun fiyatının normal olduğunu söyledi. Zampella, aslında çok da haksız değildi ancak bu durum, Türkiye için geçerli değil.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu PlayStation 5 Pro, en çok da fiyatı ile gündem oldu. 700 dolarlık fiyat etiketi, bazı oyunseverler için oldukça yüksek bulundu. Ancak bunun tam aksini düşünen ciddi bir kesim de var.

Call of Duty, Apex Legends ve Battlefield gibi önemli yapımların patronluğunu yapan Vince Zampella, PlayStation 5 Pro'nun fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında, "Fiyat, ilk başta biraz şok edici görünüyor. Ama aslında o kadar da kötü değil. 700 dolarlık bir PC alırsanız, PlayStation 5 Pro'dan aldığınız performansın aynısını elde edemezsiniz." ifadesini kullanan Zampella, aslında çok da haksız değildi.

Peki bu açıklama, en azından bazı ülkeler için neden doğru?

Vince Zampella, böyle düşünmesinin nedenlerine ilişkin de açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, 700 dolar karşılığında NVIDIA GeForce RTX 4070 ekran kartının ancak alınabildiğini söyleyen Zampella, PlayStation 5 Pro'nun piyasaya sürülmüş en pahalı konsol olmadığını da özellikle vurguladı. Bu arada; Vince Zampella da bu konsolun daha uygun fiyatlı olmasını istediğini söyledi.

Ama...

Vince Zampella tarafından yapılan açıklama pek çok ülkede doğru olsa da Türkiye için geçerli değil. Çünkü Türkiye'deki kanunlar, PlayStation 5 Pro'ya ÖTV uygulanmasına yol açıyor. Bu da fiyatın 1.300 dolarlara kadar ulaşmasını sağlayacak. Bugün 45 bin TL civarlarında fiyatlarla gayet yeterli oyuncu bilgisayarları temin edilebiliyor. Dolayısıyla PlayStation 5, dünyanın geri kalanında ne kabul edilirse edilsin Türkiye'de dengi bilgisayarlara göre pahalı olacak.

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