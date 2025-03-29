Bayram tatilini en verimli şekilde geçirmek isteyenler, kitaplara koşuyor. Bu bayram tatilini keyifli bir şekilde geçirebilmeniz için nitelikli kitaplar seçtik.

Bu bayram tatilinde akraba ziyaretleri, kısa süreli tatil ve eğlenmek dışında dinlenip kendinize vakit ayırabileceğiniz zaman yarattıysanız, kitap okumak en iyi seçeneklerden biri olacaktır.

Psikolojiden bilim - kurguya pek çok kitabı listemizde bulabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar!

"Bu içerik 29.03.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Bayram tatilinde hemen bitirebileceğiniz kitaplar

Sayuri, sıradan bir kütüphaneci değil. Danışanlarının ruhunu okuyup, onlara hayatlarını değiştirecek kitaplar öneriyor. İşinden bunalmış bir genç kadın, kariyer ikileminde kalmış bir anne ve hayata küskün bir emekli... Hepsi Sayuri'nin tavsiyeleriyle kendilerini keşfedecekleri bir yolculuğa çıkıyor. Bilge Kütüphaneci, kitapların dönüştürücü gücünü anlatan sıcak bir hikâye.

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Algernon'a Çiçekler, zihinsel engelli Charlie'nin deneysel bir ameliyatla değişen hayatını anlatıyor. Ameliyat sonrası hızla gelişen zekâsı, ona yeni dünyalar açarken aynı zamanda yalnızlığını da derinleştiriyor. Günlük formatında ilerleyen roman, Charlie'nin duygusal yolculuğunu ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını dokunaklı bir şekilde işliyor.

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Osamu Dazai, Yeşil Bambu ve Diğer Fantastik Öyküler'de Japon folklorunu kendine özgü karanlık mizahıyla yeniden yorumluyor. Denizkızlarından intikamcı hayaletlere kadar geleneksel motifleri alışılmadık bir bakışla ele alan yazar, her öyküde insan doğasının çarpıcı yönlerini ortaya seriyor. Bu öyküler masalsı görünen ancak derinlerinde insanlık hâllerini yansıtan kısa ama etkileyici metinlerden oluşuyor.

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Caleb, her şeye sahipti: Sevgi dolu bir aile, parlak bir kariyer ve gelecek vaat eden bir hayat. Ta ki kendi elleriyle her şeyi mahvedene kadar. Şimdi ise iş dünyasının düşmanı, yatırımcıların kâbusu ve beyaz yakalıların gizli kahramanı. Son umudu, ona yeni bir başlangıç sunabilecek Andy ve Rowan’ın mucizesi. Ama bu kez kazanmaya çalışırken neyi feda edeceğini iyi düşünmesi gerekiyor.

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MIT Profesörü Max Tegmark, yapay zekâ tartışmalarının en hararetli noktalarına ışık tutuyor. Gerçek ile efsaneyi, ütopya ile distopyayı ayırarak YZ'nin suçtan adalete, iş gücünden insan olma hissimize kadar her şeyi nasıl dönüştürebileceğini sorguluyor. Yapay zekâ, tarihteki tüm teknolojilerden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Peki bu gelecekte bizi ne bekliyor?

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Zaman, mekân ve kararlar... Hayatımız, çözülmesi gereken karmaşık bir problem yumağı gibi. Peki bilgisayar bilimcilerin bu tür sorunlara dair geliştirdiği çözümler bize de yardımcı olabilir mi? Bilgisayarların karşılaştığı kısıtlamalarla bizimkiler arasında şaşırtıcı benzerlikler var ve bilim, bu konuda düşündüğümüzden çok daha fazlasını sunuyor.

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Brooke Sullivan, yüksek güvenlikli bir cezaevinde işe başladığında uyması gereken üç kural vardı: Saygılı ol, kişisel bilgilerini gizli tut ve mahkumlarla mesafeni koru. Ancak kimse, onun çoktan bu kuralları çiğnediğini bilmiyordu. En tehlikeli mahkumlardan biri olan Shane Nelson, Brooke’un lise aşkıydı ve onu parmaklıkların ardına gönderen de Brooke’un kendi ifadesiydi. Şimdi geçmişin hayaletleri, demir parmaklıkların ardında bile peşini bırakmıyordu.

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Sosyal medyanın popüler ekonomi yorumcularından Cihat E. Çiçek, YouTube’daki geniş yankı uyandıran yayınlarından sonra tecrübelerini bu kitapta topladı. Kredili konut yatırımı, kaldıraçlı büyüme ve küçük yatırımcılar için stratejiler üzerine odaklanan bu rehber, ekonomik özgürlük yolunda sağlam adımlar atmak isteyenler için sade ve anlaşılır bir kılavuz sunuyor. Çiçek, kendi deneyimlerinden yola çıkarak iş dünyasındaki yolculuğunu anlatırken, yatırım dünyasını herkesin anlayabileceği bir dille açıklıyor.

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Finansal başarı, sadece bilgiyle ilgili değil; asıl mesele, parayla nasıl bir ilişki kurduğunuz. Yatırım yaparken ya da büyük mali kararlar alırken herkesin aklına tablolar, veriler ve matematiksel hesaplar gelse de gerçek dünyada işler pek de böyle yürümüyor. Kararlar, bazen bir akşam yemeği masasında, bazen de ego, korku ve kişisel deneyimlerin gölgesinde şekilleniyor. Bu kitap parayla olan ilişkimizi anlamak ve doğru kararlar almak için bakış açımızı nasıl değiştirebileceğimizi anlatıyor.

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Nobel ödüllü Richard H. Thaler, ekonomideki en büyük değişkenin insan olduğunu savunuyor ve insanlar her zaman mantıklı kararlar almaz. Bu kitap, ekonomik teorileri günlük hayatla buluşturarak, bazen şaşırtıcı bazen de eğlenceli örneklerle neden hepimizin zaman zaman mantıksız seçimler yaptığını gösteriyor. Hem ekonomi anlayışınızı genişletecek hem de kendi karar mekanizmanızı sorgulatacak bir rehber.

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