Bazı Xiaomi'ler Global ROM Yüklendiğinde Kullanılamaz Oluyor

Xiaomi'nin Çin için üretilen telefonlarına global ROM yükleme işi tarihe karışıyor.

Çinli elektronik devi Xiaomi, bildiğiniz üzere tüm dünyaya hizmet veren bir şirket. Şirketin tüm dünyaya sattığı ürünlerin haricinde bir de Çin'e özel olanlar var. Bu cihazları global hale getirmek ise oldukça zorlaşıyor.

Çin için üretilen, yani global versiyonu bulunmayan Xiaomi telefonlarına global ROM yükleyerek kullanmak mümkündü, ancak artık Xiaomi bu durumun önüne geçiyor.

Anti-Rollback mekanizması sayesinde eski MIUI sürümlerine dönülmesi halinde cihazların brick olmasını sağlayan Xiaomi, benzer bir özelliği Çin için üretilip sonradan global ROM yüklenen cihazlar için de getirdi. Bu şekilde bir yükleme yapmaya çalışan kullanıcılar ise "Cihazınız bu MIUI sürümüyle uyumlu değil" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

Xiaomi'nin resmi olmayan bazı satıcıları bu yöntemle cihazları global olarak satabiliyordu. Bu hamleyle bu durumun önüne geçildi ve resmi satıcıların işi kolaylaştı. Xiaomi'nin bu kısıtlamayı uyguladığı cihazların tam listesi, kod adlarıyla birlikte şu şekilde:

Xiaomi Mi 6X (“wayne”)

Xiaomi Mi 8 (“dipper”)

Xiaomi Mi 8 EE (“ursa”)

Xiaomi Mi 8 SE (“sirius”)

Xiaomi Mi 8 Lite (“platina”)

Xiaomi Mi 8 Pro (“equuleus”)

Xiaomi Mi Max 3 (“nitrogen”)

Xiaomi Mi Mix 2S (“polaris”)

Xiaomi Mi Pad 4/Mi Pad 4 Plus (“clover”)

Xiaomi Poco F1/Pocophone F1 (“beryllium”)

Xiaomi Redmi Note 5A (“ugg”)

Xiaomi Redmi Y1 Lite (“ugglite”)

Xiaomi Redmi Y2/Redmi S2 (“ysl”)

Xiaomi Redmi 5 (“rosy”)

Xiaomi Redmi 5A (“riva”)

Xiaomi Redmi 6 (“cereus”)

Xiaomi Redmi 6A (“cactus”)

Xiaomi Redmi 6 Pro (“sakura” ve “sakura_india”)

Xiaomi Redmi Note 5/Redmi 5 Plus (“vince”)

Xiaomi Redmi Note 5 Pro/Redmi Note 5 AI (“whyred”)

Xiaomi Redmi Note 6 Pro (“tulip”)

Şunu da belirtelim ki, bahsedilen bu risk bootloader kilidi açılmamış cihazlar için geçerli. Bootloader kilidi açık bir Xiaomi cihaz kullanıyorsanız, TWRP veya fastboot yöntemleriyle istediğiniz yüklemeyi yapabilirsiniz.