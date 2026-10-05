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Cep Telefonu Kredilerine Düzenleme Geldi: Kaç Ay Vadeyle Alınabilecek?

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BDDK’nın aldığı yeni kararla birlikte cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinin vade sınırları ve limitleri güncellendi.

Cep Telefonu Kredilerine Düzenleme Geldi: Kaç Ay Vadeyle Alınabilecek?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 11582 sayılı kararı kapsamında cep telefonu alımlarında kullandırılan tüketici kredilerinin vade sınırlarını yeniden belirledi. 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan yeni karara göre satın alınmak istenen cep telefonunun fiyat etiketine göre vade sürelerinde değişiklik olacak.

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Peki telefon satın alımlarında kaç ay kredi vadesi verilebilecek? Yüksek fiyatlı telefonlara uzun vade olacak mı? Bilmeniz gereken her şeyi açıkladı. Gelin lafı çok uzatmadan düzenlemenin detaylarına bakalım.

İçerikten Görseller

Cep Telefonu Kredilerine Düzenleme Geldi: Kaç Ay Vadeyle Alınabilecek?
ihp

40.000 TL altına 12 ay, üstüne 3 ay vade

ihp

Düzenleme detaylarına bakıldığında, fiyatı 40.000 TL ve altında kalan sıfır cep telefonları için tüketici kredisi vadesi en fazla 12 ay olarak belirlendiğini görüyoruz. Fiyatı 40.000 TL’nin üzerine çıkan cihazlarda ise kredi imkanı oldukça kısıtlanarak en fazla 3 ay vade uygulanması kararlaştırıldı.

Sıfır cihazların yanı sıra yenilenmiş telefon piyasası için de farklı fiyat ve vade sınırları devreye sokuldu. Yeni karar doğrultusunda yenilenmiş cep telefonlarında fiyat barajı 50.000 TL olarak uygulacak. Buna göre fiyatı 50.000 TL ve altında olan yenilenmiş telefon alımlarında vatandaşlar 12 aya varan tüketici kredisi kullanabilecek. Ancak tutarın 50.000 TL’yi aşması durumunda, tıpkı yüksek fiyatlı sıfır cihazlarda olduğu gibi kredi vadesi 3 ay ile sınırlandırılacak.

Kredi kartlarında değişiklik yok

Kredi kartı üzerinden yapılan cep telefonu alışverişlerine yönelik mevcut uygulamada ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yenilenmiş etiketi bulunmayan sıfır cep telefonlarının doğrudan kredi kartıyla taksitli olarak satın alınmasına yönelik uygulama hâlâ devam ediyor.

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