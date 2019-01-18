  • BDDK, Sosyal Medya Dolandırıcılıklarına Savaş Açtı

BDDK, Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Dolandırıcılıklara Savaş Açtı

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Sosyal medya üzerinden kullanıcıları sahte hesaplarla kandıran ve dolandıranlara BDDK tarafından resmen savaş açıldı.

BDDK, son dönemde yeni türeyen ve birçok müşterinin mağduriyet yaşamasına sebep olan sahte banka hesaplarına savaş açtı. BDDK'nın veya bir başka bankanın resmi sosyal medya hesabıymış gibi tweetler atan, kullanıcılara kart ücretini iade edeceğini veya ücretsiz çip para vereceğini iddia eden hesaplar son dönemde fazlasıyla revaçta.

Burada elbette kullanıcıların dikkatsizliği kadar dolandırıcıların yeni dönemde 'sponsorlu reklamlar' kısmına girebilmek için kesenin ağzını açması da etkili. Bu reklamların güvenilir olduğunu düşünen müşteriler, ilgili linklere tıkladıktan sonra bir anda boşaltılmış banka hesaplarıyla karşılaşıyorlar.

Son dönemde bankaların ve Merkez Bankası'nın tescilli logolarını ve resmi hesaplarına benzer kullanıcı adlarını kullanarak dolandırıcılık yapan bu tür hesaplara karşı savaş ilan edildi. BDDK, 'Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı' ile birlikte, bu tür dolandırıcılara sponsor reklam veren sosyal medya platformlarını ve arama motorlarını sorumlu tutacak.

Bu bağlamda, yeni dönemde Twitter ve Facebook gibi mecralarda, bankaların sponsor reklamları vermesi yasaklanacak. Bu sayede kullanıcıların sahte reklamlarla gerçeğini ayırt etme zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.
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Kaynak : https://www.bloomberght.com/finansal-teknoloji/haber/2190058-bddk-sosyal-medya-dolandiriciligina-savas-acti
Etiketler: sosyal medya, bddk
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