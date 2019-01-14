Telefonla Dolandırıcıkta Yeni Yöntem: Kargonuz Var

Senelerdir en çok kullanılan telefonla dolandırıcılık yöntemine bir yeni halka daha eklendi: 'Kargonuz var' şeklinde yapılan aramalar sonucu binlerce liralık faturalar.

Bildiğiniz gibi telefondan yapılan dolandırıcılıklar, son yıllarda daha da popüler hale geldi. Özellikle kendilerini telefon üzerinden 'polis, jandarma' olarak tanıtan bu tür dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

Süreç şu şekilde işliyor: Telefonunuza, "Kargonuz var. Kapınızdayız ama evde kimse yok." benzeri bir SMS alıyorsunuz. Aynı numara bazı durumlarda sizi arayıp geri kapatabiliyor. Eğer bu numaraya inanarak geri dönüş yaparsanız, cep telefonu operatörünüz her 7 saniye için 25 liralık bir fatura çıkarıyor.

Gelen çağrı sonrasında, birkaç saniye içerisinde gelen SMS'in içerisinde 800'lü bir numara yer alıyor. Eğer bu numaraya dönüş yaparsanız, sohbet hattı gibi çalışan bu hat üzerinden her 7 saniyede 25 TL gibi bir ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz. Konuyla ilgili gelen ilk ihbarın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne geldiği, sonrasında İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, İzmir, Ankara, Adana gibi birçok ilde polise ihbarların arttığı belirtildi.

Her zaman olduğu gibi bu durumlarda yapılması gereken tek şey ilgili SMS'lere itibar ederek geri dönüş sağlamamak olacaktır.