MrBeast'in 5 milyon dolar büyük ödüllü yarışması "Beast Games", kullanıcılar arasında yeterince ilgi görmemiş gibi duruyor.

Dünyanın en popüler YouTuber'larından MrBeast'in 5 milyon dolar ödüllü "Beast Games" yarışması, Prime video aracılığıyla yayımlandı. Ancak aylardır üzerinde konuşulan yarışma, istenilen ilgiyi görememiş gibi duruyor.

MrBeast ile Amazon, Beast Games yarışması için tam 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladılar. Yarışma için son dönemlerin en büyük prodüksiyonlarından biri kuruldu. Tam 1.000 yarışmacı, büyük ödül için tüm sınırları zorladı. Ancak Beast Games, sosyal medyada o kadar da gündem olmadı. Hatta yaptığımız kontrollerde, yarışma ile ilgili fikir bildirenlerin sayısının bir elin parmağını geçmediğini görüyoruz.

"İnsanların Beast Games'e ilgisini görmek harika" diyor ama...

MrBeast, Beast Games'in Prime Video'da yayımlanması üzerine X'te bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda "İnsanların Beast Games'e ilgisini görmek harika" diyen YouTuber, açıkçası kendini teselli ediyor gibi görünüyordu. Zira paylaşım, diğerleri kadar etkileşim almadı. Ayrıca yorumlara baktığımızda Beast Games'in nerede yayımlandığından bile haberi olmayan kullanıcılar olduğunu görüyoruz. Tüm bunlar, Amazon ile MrBeast'in reklam çalışmalarında yetersiz kalmış olabileceklerini düşündürüyor.

MrBeast'in paylaşımına ve yapılan yorumlara buradan bakabilirsiniz:

Sadece 2 bölümünün yayımlanmış olması bir etken olabilir mi?

Dijital platformlar, geleneksel televizyon dünyası gibi davranmıyorlar. En azından çoğu zaman. Mesela Netflix; bir dizinin tüm bölümlerini tek seferde yayımlıyor. Prime Video ise çoğu zaman ilk başta birkaç bölüm yayımlıyor ardından haftalık olarak yayımlamaya devam ediyor. Beast Games'in yeterince ilgi görmemesinin nedenlerinden biri de bu olabilir.

IMDb kullanıcılarını da tatmin etmedi

Beast Games, dünyanın en popüler sinema platformlarından IMDb'de de ilgi görmedi. Yaptığımız kontrollerde, yapıma 10 üzerinden 7.3 puan verildiğini görüyoruz. Oylamaya katılan kullanıcı sayısı ise 467 seviyesinde.

Peki siz Beast Games'in gördüğü bu düşük ilgiyi neye bağlıyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...