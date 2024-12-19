Orkun Işıtmak, yakında MrBeast ile çektiği bir videonun geleceğini açıkladı. Paylaşılan kısa bir kesitten, Işıtmak'ın MrBeast'i

Uzun yıllardır internet ortamlarında tanınan bir isim olan Orkun Işıtmak, çektiği eğlenceli videoları ve 11,4 milyon abonesiyle Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından biriydi. Bugün ise Işıtmak’ın abonelerinde büyük heyecan yaratan bir gelişme yaşandı.

Işıtmak, resmî hesaplarından yaptığı bir duyuruda, yakında yayımlayacağı bir videoda 337 milyon abone ile dünyanın en büyük YouTuber’ı olan MrBeast’in de yer alacağını açıkladı.

Orkun Işıtmak, MrBeast’i yalan makinesine soktu

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Işıtmak ilk olarak paylaştığı bir görsel ile bu haberi duyurdu. MrBeast ile fotoğrafını paylaşan YouTuber, burada “İnanılmaz bir şey geliyor. Hâlâ inanamıyorum MrBeast’e bunu yaptığıma…” ifadelerini kullandı. Videonun ne zaman yayımlanacağına dair ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Buna ek olarak MrBeast ile çektiği videodan da bir kesit yayımladı. 11 saniyelik Instagram’dan paylaşılan bu kısa videoda, ünlü Türk YouTuber’In MrBeast’i yalan makinesine soktuğu görüldü. Işıtmak’ın paylaşımına baktığımızda kendisinin MrBeast’in Prime Video’da yayımlanacak “Beast Games” isimli yarışmayla ilgili bir etkinliğe katıldığını görebiliyoruz. Muhtemelen burada bir video çekme şansı yakaladılar.

MrBeast’in 5 milyon dolarla tarihin en büyük ödüllü yarışmalarından olacak “Beast Games”, bugün Prime Video üzerinden yayımlanacak. Birbirinden çılgın yarışmalar içerecek yapımda, 1000 kişi büyük ödül için karşı karşıya gelecek.