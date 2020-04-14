Koronavirüs, ülkemizde hızla yayılmaya devam ederken konu bedelli askerliğin uzaktan eğitimle yapılıp yapılmayacağına geldi. Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya çapında yayılmaya devam eden koronavirüs, ülkemizde de geniş çaplı birçok önlemin alınmasına neden oldu. Hükûmet ve yetkililer, hız kesmeden yayılmaya devam eden koronavirüsün önüne geçebilmek için birçok tedbire imza attı ve bu tedbirlere yenileri eklenmeye devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle ülkedeki eğitim tamamen uzaktan eğitim konseptine geçiş yapmışken son zamanlarda bedelli askerlikle ilgili benzer bir eğitim sisteminin de yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda sorular sorulmaya başlandı. Bu soruları gündeme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, konu hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlik uzaktan olacak iddiası:

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak açıklamada bulunan Selvi, askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanlarınsa kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışıldığını söyledi.

Açıklamalarına devam eden Abdulkadir Selvi, bedelli askerlikte bu dönem 40.800 kişinin kısa süreli eğitime alınacağını ancak koronavirüs nedeniyle bu 40.800 kişinin eğitiminin uzaktan sağlanacağını belirtti. Selvi, bu sayede bir hareketliliğin yaşanmayacağını, askerlerin kışlaya gitmeyeceklerini söyledi; terhis işlemlerinin de uzaktan gerçekleştirileceğini ekledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, gündemine yalnızca uzaktan eğitim konusunu da almadı. Gazeteci, aynı zamanda terhis ve celp işlemlerinin durdurulmasına da değindi. Bu konuda açıklama yapan Abdulkadir Selvi, terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe gireceğini belirtti.

TSK’de uzaktan eğitimle askerlik yapılıyor mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri, uzaktan eğitimle askerlik hizmetinin tamamlanmasına yönelik yapılan çalışmaları geçtiğimiz sene tamamladı. Yeni yasayla birlikte Yurtdışı Dövizli Askerlik uygulaması uzaktan eğitime taşındı. Böylece yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönüp askerlik hizmetini yerine getiremeyecek olanlar, yaklaşık 5 bin euroluk bir ödemeyle askerlik hizmetlerini uzaktan tamamlayabiliyorlar.

Ülke dışında olan kişilerin yararlandığı bu hizmette uzaktan eğitim zorunlu kılınmış durumda. Bu yola başvuran kişiler, TSK tarafından hazırlanan videoların izlenmesi ve sınavlara dâhil olunması yoluyla askerliklerini tamamlıyorlar.