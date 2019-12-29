Yeni sezonda BluTV'de yer almayacak olan Behzat Ç.'nin oyuncularından İnanç Konukçu, sosyal medya üzerinden Erdal Beşikçioğlu'na sitem dolu bir mesaj verdi. Dizinin hayranları, Beşikçioğlu'nun ücreti nedeniyle anlaşma sağlanamadığını ileri sürüyor.

BluTV ile ekranlara geri dönen Behzat Ç.'nin kanaldaki ikinci sezonunda devam edip etmeyeceği tartışma konusu olmuş, en sonunda kanal tarafından dizinin yeni sezonda yayınlanmayacağı açıklanmıştı.

Behzat Ç. dizisinde "Hayalet" karakterini canlandıran oyuncu İnanç Konukçu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Konukçu, dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'na sitem etti.

İlk tweetinde dizinin geleceği hakkında konuşan oyuncu, "Arkadaşlar Behzat Ç. yok.... var ise de bundan sonra benim için yok. Evet ben inanç konukçu. Sevgi ve saygı ile, iyi yıllar." dedi.

Sonrasında bir paylaşım daha yapan "Hayalet", Beşikçioğlu'nu da etiketleyerek başrol oyuncusundan bir açıklama yapmasını istedi. Konukçu, "Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın beşikçioğlu, çık bir açıklama yap! İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de! @papazinpilavi çok emğin var! Bittim de! Tükendim de! Bişey de lütfen! @BluTV" dedi.

BluTV daha önce, dizinin 45 dakikalık formatını 60 dakikaya çıkaracağını ve yeni sezon çekimlerinin de yakında başlayacağını duyurmuştu. Hatta yeni sezonda Harun gibi karakterlerin geri döneceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında ise, yeni sezon projesinin iptal edildiği açıklanmıştı.

Blu TV'den yapılan açıklamada, kanalın elde olmayan sebeplerden dolayı sessiz kaldığı söylenirken, "Her ne kadar maksimum efor sarf etsek de, Behzat Ç.'nin ikinci sezonunu elimizde olmayan sebeplerden ötürü 2020 yılında sizinle buluşturamıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kanal, Behzat Ç. yerine, dizinin "kötü adamlarından" Ercüment Çözer'in hikâyesinin anlatıldığı "SAYGI" isimli dizinin 2020 yılında izleyicilerle buluşacağını açıklamıştı.

İddialara göre, projenin iptal edilmesinin sebebi, Erdal Beşikçioğlu ile BluTV'nin anlaşamamasıydı. Sosyal medya kullanıcıları, anlaşmazlığın kanalın Beşikçioğlu'na teklif ettiği ücret olduğunu ileri sürüyor. Beşikçioğlu'na ek olarak Ercüment karakterine hayat veren Nejat İşler'in de "Ben bu projede artık yokum" dediği belirtiliyor.

Behzat Ç.’nin BluTV'deki son sezonu, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmasına rağmen eski sezonlar kadar büyük çaplı bir etki uyandırmamıştı.