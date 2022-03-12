Beyaz Saray, milyonlarca insanın devam eden Rusya-Ukrayna savaşı hakkında bilgi almak için kullandığı TikTok'tan 30 fenomene brifing verdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanı Matt Miller önderliğinde gerçekleşen görüşmede içerik üreticilerini Ukrayna durumu hakkında bilgi verildi.

Rusya’nın 24 Şubat günü Ukrayna topraklarına askeri operasyon başlatması, uzun süredir devam eden gerilimin tavan yapmasını ve tarihe geçecek bir savaşın başlamasını sağlamıştı. Bunun ardından da tüm dünyanın gündemi bu savaş olmuştu.

Gittikçe dijital ortamlara kayan bir dünyada yaşamamız da savaş Ukrayna topraklarında devam ederken, sosyal medya platformlarının kriz için önemli yerler hâline gelmesine neden olmuştu. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması TikTok da -dezenformasyon olmadığı sürece-bunlardan birisi; çünkü birçok insan savaş hakkında bilgi almak için bu mecrayı kullanıyor. Şimdi ise gelen haberler, ABD hükümetinin bu konuda bir adım attığını gösterdi.

Beyaz Saray, TikTok fenomenleriyle görüştü

The Washington Post’a göre Beyaz Saray, geçtiğimiz günlerde milyonlarca insan tarafından takip edilen 30 TikTok fenomenine bir Zoom görüşmesi vasıtasıyla Ukrayna ile ilgili brifing verdi. Haberde, görüşmenin Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanı Matt Miller tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca ikilinin içerik üreticilerine ABD’nin bölgedeki stratejik hedeflerinden bahsettiği ve soruları yanıtladığı da gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Birçok TikTok fenomeni, görüşmenin yanlış bilgileri önlemek için önemli olduğunun altını çizerek takipçilerine brifing ve Ukrayna’daki durum hakkında bilgi sağladı. 21 yaşındaki popüler içerik üreticisi Kahlil Greene de yaptığı açıklamalarda, Biden yönetiminin böyle bir hamle yapmasının doğru ve tahmin edilebilir olduğunu; çünkü kendi jenerasyonunun savaş hakkında bilgi almak için TikTok’u tercih ettiğini kaydetti.

Ancak görüşmeden pek de hoşnut olmayan fenomenler de vardı. Ukrayna doğumlu gazeteci ve TikTok içerik üreticisi Jules Suzdaltsev; yetkililerin zor sorulardan kaçındığını, brifingin genel olarak ‘yumuşak’ tonda geçtiğini ifade etti. Suzdaltsev bu yüzden görüşmenin ‘anaokuluna yapılan bir açıklama’ gibi hissettirdiğini sözlerine ekledi.

TikTok’un dünyanın en popüler sosyal medya platformu olmasının savaş için kritik önem taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü milyonlarca insan, Ukrayna’da yaşayan insanların sığınaklardan paylaştığı videolar gibi kriz hakkındaki birçok gerçek zamanlı içeriğe ulaşabiliyor. Gençlerin geleneksel medya kuruluşlarından ziyade bu tarz mecralardan bilgi almayı tercih etmesi de Biden yönetiminin bu hamlesinin insanlara ulaşmak için oldukça normal bir hareket olduğunu gösteriyor.