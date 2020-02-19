Amerikalı aktör Ben Affleck, New York Times’a verdiği yeni röportajında, hem senaryosunu hem de yönetmenliğini üstleneceği yeni Batman filminden neden vazgeçtiğini açıkladı. Affleck, bunun altında yatan nedenin, Justice League filminin yapım aşamasındaki sorunlar olduğunu söylüyor.

Batman v Superman: Dawn of Justice ve Justice League filmlerinde DC’nin efsanevi karakteri Batman’e hayat veren Ben Affleck, siyah pelerinini geçtiğimiz yıl içinde Robert Pattinson'a devretmişti. Affleck, Batman’e hayat verdiği dönemde çok arzuladığı solo filme bir türlü kavuşamamıştı. Daha önce yeni bir Batman filmini yazmak ve yönetmen için Warner Bros. ile anlaşma imzalayan başarılı aktör, sürpriz bir şekilde bu kararından vazgeçmişti.

Affeck, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, senaryodan memnun olmadığı için Batman projesini bırakmaya karar verdiğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesine yeni bir röportaj veren Amerikalı oyuncu, projeden ayrılmasının asıl nedeni olarak, Justice League filminin ‘sorunlu’ yapım aşamasını gösterdi.

Yazdığı Batman senaryosunu birkaç kişiye gösterdiğini ve olumlu geri dönüşler aldığını belirten Affleck, buna rağmen projeye devam etmediğini söylüyor. Affleck'in yeni ifadeleri, daha önce konu hakkında söylediklerinden farklı bir tablo çiziyor. Dilerseniz, ünlü oyuncunun Batman projesini bırakmasına neden olan süreçten kısaca bahsedelim.

Justice League’in yönetmeni Zack Snyder, filmin çekimleri sırasında kızını kaybetti. Bu nedenle Snyder, filmi tamamlayamadan görevini bırakmak zorunda kaldı. Ünlü yönetmenin projeye dönmesini beklemeyen Warner Bros., filmi hemen vizyona sokmak için ilk Avengers filminin yönetmeni Joss Whedon’u projenin başına geçirdi.

Snyder’ın bıraktığı yerden devam etmeyi reddeden Whedon, çekilen sahnelerin çoğunu tekrardan çekti. 2017 yılında vizyona giren filmden kesilen bu sahneler, o tarihten bu yana ‘Snyder Cut’ olarak anılıyor. Hatta yakın bir zaman önce Snyder’ın Justice League’den kesilen sahnelerinin yayınlanması için sosyal medyada büyük bir kampanya başlatılmıştı. Kısa sürede çığ gibi büyüyen kampanyaya, Affleck ve Gal Gadot’tan da destek gelmişti.