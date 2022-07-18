Benzine 19 Temmuz itibarıyla geçerli olacak bir indirim bekleniyor. 1 TL civarında yapılacak indirimle fiyatlar, 23 TL'nin altına düşmüş olacak.

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Hafta sonu iddia kapsamında gündeme getirilen benzin indiriminin bu gece yapılacağı ifade edildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin, bu gece itibarıyla biraz daha ucuzlayacak. İndirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litresi, bu gece yarısı itibarıyla 96 kuruş ucuzlayacak. Bu indirimle benzin fiyatları, ülkenin her yerinde 23 TL'nin altına düşecek. Petrol fiyatlarının geri çekilmeye devam etmesi, benzin ve motorine yeni indirimlerin habercisi olacak gibi görünüyor... 96 kuruşluk indirimin 50 litrelik standart bir deponun yaklaşık 50 lira daha ucuza dolmasını sağlayacağını belirtelim.

Büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Sektör kaynaklarının beklentisi gerçekleşir ve benzine 96 kuruş daha indirim yapılırsa, Türkiye'nin en büyük şehirlerindeki fiyatlar şöyle olacak:

İstanbul: 22,72 TL

22,72 TL Ankara: 22,84 TL

22,84 TL İzmir: 22,84 TL

Fiyatları Shell'in internet sitesinden hesapladığımızı, piyasa serbestisi nedeniyle kuruş bazında oynamalar olabileceğini belirtelim.