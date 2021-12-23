Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin ve motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılacağını açıkladı. Fakat yapılan indirim, pompa fiyatına yansımak yerine indirim oranı kadar artırılacak ÖTV'ye yansıtılacak.

Dün akşam yayımlanan Resmî Gazete’de yer alan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte akaryakıtta indirim bekleyenleri üzecek bir uygulamayı paylaşmıştık. Bu uygulama kapsamında akaryakıttaki ÖTV, ürünlerin döviz cinsinden tutarındaki düşüşe göre artırılacaktı. Yani akaryakıtta indirim olsa da bu indirim pompa fiyatına yansımayacak, ÖTV artışı olarak yansıyacak.

İşte bu uygulama kapsamına giren ilk indirim açıklaması geçtiğimiz dakikalarda geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,63 TL, motorindeyse 1,65 TL indirim yapılacağını açıkladı. Fakat yapılan bu indirim, son aylarda ikiye katlanan akaryakıtın pompa fiyatına yansımayacak. Bunun yerine indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştirilecek.