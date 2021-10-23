Pazartesi Günü Benzine Büyük Bir Zam Daha Gelebilir

Ekonomist Doç. Tr. Oğuz Demir, pazartesi günü benzinin litre fiyatına 40 -45 kuruşluk bir zam gelebileceğini açıkladı. Bununla birlikte EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzinin litre fiyatının çok yakında 11 TL olabileceğini yeniden dillendirdi.

Türkiye, son günlerde yaşanan kurdaki artış nedeniyle oldukça zor günlerden geçiyor. Öyle ki sıfır otomobil fiyatları bir gecede 60 bin TL artış gösterdi, akaryakıt fiyatlarına gün aşırı zamlar geldi. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarsa alınan ÖTV oranının %0’a yaklaşması nedeniyle doğrudan pompaya yansır oldu.

Bugünse ne yazık ki geçtiğimiz ilk olarak geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiğimiz, benzine kısa bir süre içinde bir anda 3 TL’lik zam geleceği konusunu destekleyen iki haber geldi. Bu haberler Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir ve EPGİS Başkanı Fesih Aktaş tarafından aktarıldı.

Benzine pazartesi günü büyük bir zam gelebilir:

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, yaptığı açıklamada pazartesi günü benzinin litre fiyatına 40-45 kuruş zam gelebileceğini belirtti. Oğuz Demir, açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Kendisinin dün akşam yaptığı açıklama, benzinin 11 TL yolunda maalesef emin adımlarla ilerlediğini yeniden ortaya koymuş oldu.

Benzinin 11 TL olabileceğine dair yeni bir açıklama da gecikmedi.

Benzinin litre fiyatı 11 TL olabilir:

Fesih Aktaş, önümüzdeki süreçte hiçbir düzenleme yapılmadığı takdirde benzinin litre fiyatının 11 TL olabileceğini, motorine 2 TL zam gelebileceğini ve LPG’ye 1 TL zam gelebileceğini belirtti. Fesih Aktaş’ın bu artışı gerekçelendirmesiyse bizim de daha önce videomuzda aktardığımız nedenle aynıydı: Eşel Mobil Sistemi.

Fesih Aktaş, Eşel Mobil Sistemi’ne dikkat çekerek devletin bu sistemi geliştirmemesi halinde akaryakıt fiyatlarına KDV eklenmek zorunda kalınabileceğini söyledi. Aktaş, eklenecek KDV’nin benzinde 2,53 TL, motorinde 2,05 TL ve LPG’de 1 TL olabileceğini söyleyerek bunun da benzinin litre fiyatının 11 TL’ye çıkması anlamına geldiğini ifade etti.

Aktaş’ın da dile getirdiği, bizim de daha önce aktardığımız Eşel Mobil Sistemi ve benzinin 11 TL olma olasılığı hakkında daha fazla bilgi almak için videomuzu izleyebilirsiniz.