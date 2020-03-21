Bermuda Şeytan Üçgeni'nden Uzak Durmak İçin 10 Neden

Bilim, her zaman Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinde uçanların sinirlerini yatıştırmak için yeterli değil. Öyle ki, bazı pilotlar oraya girmeyi dahi reddediyor. Zira karşımıza geçmişte yaşanan kazalar çıkıyor.

Tam bir gizemle örtülü, okyanusun ne pilot ne de bilim insanlarına mantıklı olan tamamen karmaşık bir bölgesi… Atlantik Okyanusu'nda, geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu bölge olarak bilinen Bermuda Şey Üçgeni’nden bahsediyoruz.

Söz konusu bölge, yıllar içinde yaşananlarla birlikte kötü bir şekilde anılmaya başladı. Yaşananlar sadece kazalarla sınırlı kalmadı, açıklanamayan hava olaylarını, esrarengiz zaman tutarsızlıklarını ve hatta kaybolmaları da beraberinde getirdi. Modern teknoloji ile birçok olay açıklanabilirken, bu, Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinden uçanların sinirlerini sakinleştirmek her zaman yardımcı olmuyor. Dolayısıyla, bölge üzerinde uçmamak için birtakım sebepler var.

10- Hava tahmin edilemez ve tehlikeli:

Tabii ki, bu her yerde olabilir. Bermuda Şeytan Üçgeni, coğrafi konumu nedeniyle, yüzeyin altında olan her şeye ek olarak giderek daha karmaşık hava koşullarına eğilimlidir. Düzensiz okyanus tabanından kaynaklanan sert dalgalar görülüyor.

9- Sinyaller bozuluyor:

Genellikle bu yerin, çeşitli zorluklara yol açan manyetik anomalilere yatkın olduğu söylenir: tuhaf hava, çalışmayan pusulalar, yanlış hale gelen koordinatlar. Bu eşsiz manyetik geçiş, Üçgenin ortasında birçok pilot veya gemi kaptanının kaybolması anlamına geliyor.

8- Zaman dilimi her zaman düşündüğümüz gibi değil:

Geçen sürenin bilimsel olarak gösterilen kilometreye göre açıklanamayacağını anlamak için pilotlar tarafından Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinde çok kesin bir mesafe kat edildiğine dair iddialar var.

7- Geçmişteki hikayeler, pilotların yakasını bırakmıyor:

Unutulmaz hikayelerin çoğu hâlâ önemli. Kaybolan uçaklardan olağandışı yerlerde bulunan ve deniz tabanından çekilen batıklara kadar her şey bu konumda “adil bir oyun” olarak tanımlanıyor.

6- Uçuş 19: Hiç dönmeyen uçak:

1945 yılında Fort Lauderdale'dan havalanan beş deniz filosu bombardıman uçağından bir daha haber alınamadı. Uçuş 19 olarak da adlandırılan bu vaka, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde meydana gelen ilk kayıp uçak olarak tarihe geçti. Kayıplara karışan uçaklar, ardında hiçbir enkaz kalıntısı bırakmadı. Beş uçağı aramak için havalanan iki uçaktan biri de ilginç bir şekilde kayıplara karıştı.

5- Metan patlamaları gizemli kayıpları açıklayabilir:

Denizdeki metan baloncukları, Bermuda Üçgeni bölgesindeki gemilerin batmasının nedenlerinden biri olabilir. Metan gazı, buz kristallerinden oluşan bir kafesin içine hapsolmuş şekilde katı halde bulunabilir. Okyanus tabanında bulunan metan hidrat rezervlerinin ısınması ya da üzerindeki basıncın azalması sonucu metan tekrar gaz haline dönüşebilir. Bilim insanları çok miktarda metan gazının deniz tabanından yüzeye doğru çıkmasına neden olan bu sürecin Bermuda Üçgeni’ndeki gemilerin batmasına neden olabileceğini düşünüyor.

4- Yakıt tükenmesi ihtimali:

Bu çok daha az gizemli olsa da, birçok insan, yakıtlarının bu geniş su üzerinde uçarken bir sorun haline geldiğini fark etti. İster bir zamanlama sorunu olsun, ister uçak teknolojisinin arızalanma potansiyeline sahip olduğu gerçeği, yakıt, uçakların havada kalması elzemdir.

3- Dünya dışı varlıklar:

Bazıları, kazalara yol açan Bermuda Şeytan Üçgeni’ni için dünya dışı varlıklara işaret ediyor. Columbus kadar eski hikayeler, su üzerinde gökyüzünde ortaya çıkan gizemli ışıkların iddialarını ortaya koyuyor. Ancak, birçoğu doğrulanmış değil.

2- Gemi ve uçaklardaki teknik sorunlar:

Kimi görüşe göre de deniz ve hava taşıtlarına yaşanan problemlerin kazaya davetiye çıkardığı yönünde…

1- Elektronik sis:

Bruce Gernon adında bir pilot Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki bir elektronik buluta girdikten sonra 28 dakika boyunca uçağı hiçbir şekilde yönlendiremediğini iddia ediyor. Elektromanyetik alanların, bir gemideki elektronik aksamlara müdahale ettiği, tüm yönlerin ve potansiyel iletişimin kapalı olmasına neden olduğu belirtiliyor.