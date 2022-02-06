Beyin Gibi Çalışan Bilgisayarlar İçin Yeni Materyal Üretildi

İnsan beyni gibi çalışan yeni nesil bilgisayarların geliştirilmesinde önemli rol oynayacak yeni bir materyal geliştirildi. Bu yeni materyal sayesinde yeni nesil bilgisayarların bu 10 yılın sonunda piyasaya sürülebileceği ifade edildi.

Bütün işlevleri ve gizemleri hala daha tam olarak çözülemeyen insan beyni üzerine yapılan çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları, muazzam bir çalışma mekanizmasına sahip olan beynimizi teknolojiye uyarlamaya çalışıyor.

Bilim insanları, bu çalışmalar kapsamında bir süredir beynin sinir ağından modellenmiş yenil nesi bilgisayar çipleri üzerine çalışmalar yürütmekteydi. Gelen bilgilere bakacak olursak beynimizden modellenen yeni nesil bilgisayar çiplerinin, geliştirilen yeni bir materyal sayesinde bu on yıl bitmeden piyasaya sürülmesi muhtemel olabilir.

Yeni teknoloji, yeni nesil bilgisayarların geliştirilmesinde temel bir rol oynayabilir

Basitçe anlatmak gerekirse iki boyutlu malzemelerle üretilen ilk elektrokimyasal 3 terminalli transistör olan bu yeni teknoloji için Stockholm’de bulunan KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, MXene adlı titanyum karbür bileşiği ile üretilen bellek bileşenlerinin “klasik transistör teknolojisini tamamlamak için olağanüstü bir potansiyel” sergilediğini belirtiyor.

"Advanced Functional Materials" dergisinde yayınlanan bulgular, MXene isimli yeni materyalin insan beynine benzer ve günümüzün geleneksel bilgisayarlarından binlerce kat daha fazla enerji verimli olan nöromorfik bilgisayarların geliştirilmesinde temel bir rol oynayabileceğini öne sürüyor.

Elektrokimyasal rasgele erişim belleği veya kısaca ECRAM, yapay bir ağda sinaptik bir hücre gibi davranış sergileyerek, verilerin depolanması ve işlenmesi için tek durak noktası görevi görüyor. KTH Doçent ve baş yazar Max Hamedi, yeni teknolojiye dair yaptığı açıklamada, "Bu yeni bilgisayarlar, birden fazla duruma sahip olabilen ve bellek içi hesaplama gerçekleştirebilen bileşenlere dayanacaktır" şeklinde kaydediyor.

Bu teknoloji, günümüz bilgisayarındaki transistörler kadar hızlı olabilir

TechRadar Pro'ya yaptığı açıklamada Max Hamedi, teknolojinin CMOS silikon devre levhası montajı ile aynı süreçleri kullandığını, 2D malzeme katmanlarını silikon üzerine entegre ettiğini ve bu nedenle de aynı hattın arkası süreçleriyle gerçek bir hibrit entegrasyon olduğunu ifade ediyor.

Yeni teknolojinin diğer ECRAM'lardan daha hızlı yazma hızına sahip olduğunu ve 2D ECRAM'lerin nano boyuta ölçeklendirilmeleri halinde günümüz bilgisayarındaki transistörler kadar hızlı olabileceklerini (nanosaniye altı) belirten Hamedi; bunun da yeni teknolojinin, 2 boyutlu transitör metalinin uyumluluğu sayesinde, CMOS teknolojisini kullanan mevcut bilgisayarlara entegre edilebileceği anlamına geldiğini ifade ediyor.

Hamedi, bu sayede 5 ila 10 yıl içerisinde bellek ve transistörlerin birleştiği ve bugün yapay zeka ile simülasyon görevlerinde kullanılan en iyi bilgisayarlardan en az 1000 kat daha fazla enerji verimli hale getiren özel amaçlı bilgisayar blokları üretilebileceğini, hatta bazı hesaplamalara göre bu teknolojini belirli algoritmalar için 1 milyon kat enerji verimliliği sergilediğini aktarıyor. Pazara giriş stratejisi (GTM) için en az 5 yıl süren denemeler gerektiğinden, beyin sinir ağından modellenmiş ilk ticari amaçlı bilgisayar çipinin piyasaya sürülmesinin önümüzdeki on yılın sonunda gerçekleşmesi beklenebilir.